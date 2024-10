Valentina Vignali ritrova Fabio Stefanini, il ritorno di fiamma dopo 13 anni: “Certi amori non finiscono”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Valentina Vignali, citando il celebre verso del brano di Antonello Venditti, ha annunciato su Instagram il ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Fabio Stefanini. I due erano stati una coppia 13 anni fa. Più recentemente, la cestista è stata fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi. La loro storia era finita nel dicembre 2022 e da allora la diretta interessata non aveva più aggiornato i followers sulla sua vita privata.

Valentina Vignali e il ritorno di fiamma con Fabio Stefanini

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, giocatore di basket nella squadra dell'Avellino, si sono fidanzati per la prima volta nel 2011, ben 13 anni fa. Dopo la fine della loro frequentazione, si sono persi di vista e ognuno è andato avanti nella rispettiva vita. La scorsa estate, un nuovo incontro ha riacceso la scintilla, come ha raccontato la cestista pubblicando su Instagram alcuni romantici scatti:

Io non so spiegare bene cos’è successo quest’estate quando i nostri occhi si sono incrociati di nuovo dopo tutti questi anni, ma mi ricordo che c’è una canzone di un signore di Roma che fa cosí: “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano…”

Il passato sentimentale di Valentina Vignali

Prima del ritorno di fiamma con Fabio Stefanini, Vignali è stata fidanzata per tre anni con il fotografo e videomaker Lorenzo Orlandi. I due si sono lasciati nel dicembre 2022, per motivazioni mai del tutto rese note. "Non sempre le storie vanno bene, non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram", aveva scritto lei, chiudendo l'argomento. Prima ancora, la cestista è stata fidanzata con il giocatore di basket Stefano Laudoni dal 2013 al 2018. Dopo la fine del loro amore, il ragazzo ha ritrovato la felicità al fianco di Giorgia Crivello.