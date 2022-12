Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati: “Non sempre le storie vanno bene” Valentina Vignali è tornata single. La cestista ha fatto sapere che la storia con Lorenzo Orlandi è finita dopo tre anni di amore. L’annuncio via Instagram, specificando che non tornerà più sull’argomento: “Non sempre le storie vanno bene, non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram”.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sono lasciati. É con una storia pubblicata su Instagram, che l'influencer e cestista ha annunciato la fine della sua storia dopo tre anni di amore. Una notizia che arriva dopo le domande sempre più frequenti che i follower le rivolgevano sulla sua vita sentimentale e a cui la diretta interessata ha deciso di rispondere una volta per tutte.

L'annuncio della rottura

Rispondendo a un box di domande su Instagram, Valentina Vignali ha annunciato che la storia con Lorenzo Orlandi è arrivata al capolinea. Da tempo diversi utenti sui social si chiedevano cose fosse successo tra loro, ora l'ex concorrente del GF Vip ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte:

Raga. BASTA. Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare. Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme.

Valentina Vignali ha preferito non spiegare le ragioni che hanno portato alla rottura e ha voluto sottolineare che non tornerà più sull'argomento, evitando quindi di aggiungere altri dettagli: "Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento"

I programmi di Valentina Vignali per il 2023

La cestista ha fatto sapere che per il nuovo anno ha ancora intenzione di prendere casa a Milano, come aveva raccontato non molto tempo fa ai suoi follower. "É ancora nei piani", ha scritto rispondendo a un utente sempre nel box di domande su Instagram. Non condividerà però il nuovo appartamento con Lorenzo Orlandi, fotografo e videomaker, con cui è stata fidanzata per tre anni. Prima di lui, ha fatto discutere la rottura con il giocatore di basket Stefano Laudoni, arrivata dopo un lungo periodo insieme.