Gloria e Guido di Uomini e Donne si sono lasciati, l’annuncio dopo pochi mesi insieme: “La storia è finita”

A cura di Elisabetta Murina

Gloria Nicoletti e Gudio Ricci si sono lasciati. La coppia, uscita insieme dal Trono Over di Uomini e Donne lo scorso maggio, ha annunciato la rottura. A dare la notizia è stata l'ex dama del dating show di Maria De Filippi con una storia su Instagram. I due di recente avevano attraversato un momento di crisi e si erano resi protagonisti un botta e risposta via social.

La notizia della rottura

È stata Gloria Nicoletti, con una storia pubblicata su Instagram, a rendere nota la rottura con Guido Ricci dopo qualche mese di frequentazione. "A malincuore vi comunico che dopo tanti tentativi la storia è finita. Gli auguro con tutto il cuore tanto bene e buona vita", ha scritto. Non è noto al momento il motivo della fine della storia. I due avevano lasciato insieme Uomini e Donne a maggio: era stato lui a proporle di continuare a conoscersi lontano dalle telecamere del programma e lei aveva accettato, nonostante qualche perplessità sulla sua eccessiva gelosia.

La lite sui social prima della rottura

Dopo il percorso nel parterre di Uomini e Donne conclusosi a maggio, il rapporto tra Gloria e Guido si è rivelato fin da subito piuttosto turbolento e caratterizzato da alti e bassi. I due si erano lasciati e già ripresi alcune volte e, di recente, avevano discusso pubblicamente sui social. Guido aveva pubblicato la foto di una romantica sorpresa fatta alla fidanzata in occasione del compleanno, una stanza d'albergo piena di petali di rosa con il sottofondo del brano Beautiful Things, scrivendo: "Buon compleanno!! Le parole di questa canzone dicono tutto”. Lei però non aveva reagito bene: "Mi offendi e poi metti foto? No comment. Mi hai rovinato il compleanno! Tu sai! Finte dediche!". E l'ex cavaliere aveva ribattuto ancora: "Io non ho offeso nessuno. Nemmeno mi va di commentare".