Lorenzo Spolverato sulla storia con Shaila Gatta: “Chiusa definitivamente. Sono deluso, evitate di parlarmi di lei”

A cura di Sara Leombruno

Lorenzo Spolverato chiarisce una volta per tutte la situazione con Shaila Gatta in una diretta su Instagram. Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello ha ribadito che la loro storia è finita: "Situazione chiusa definitivamente, sto cercando di superare questa delusione". Poi, una chiara richiesta ai fan: "Non mandatemi più regali riferiti alla coppia, voi risparmiate soldi e io risparmio salute".

Lorenzo Spolverato e il chiarimento sulla situazione con Shaila Gatta

Quella tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è stata una delle storie più seguite al Grande Fratello. I due si sono innamorati poco dopo essere entrati nella Casa e, durante il percorso, hanno vissuto appieno il loro rapporto tra momenti di passione e dichiarazioni d'amore. Poi, la rottura arrivata in diretta tv durante la finale del reality. Da quel momento, tra i due ci sono stati diversi confronti, ma ad oggi le cose non sembrerebbero potersi aggiustare. A spiegarlo è stato lo stesso modello attraverso una diretta Instagram: "Riconfermo che la situazione con Shaila è chiusa definitivamente. Oggi sono deluso e la mia è una delusione fatta di tanti sentimenti, chi ha creduto nel nostro percorso ha diritto di sapere qualcosa in più", le parole.

La richiesta ai fan: "Evitate di mandarmi regali e di parlarmi di lei"

Spolverato, visibilmente provato, ha poi rivolto una richiesta diretta ai fan: "Vi chiedo di evitare di parlare di lei, non è un obbligo, perché non decido io e non metto delle regole, ma in questo modo mi aiutereste ad andare avanti". Il modello vorrebbe non dover più ricevere regali indirizzati alla coppia: "Le cose che mandate sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza e credo che questi soldi possiate tenerveli in tasca. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute". Poi, la chiosa: "Non c'è più un noi, rimane un ricordo molto bello, ma pur sempre un ricordo passato".