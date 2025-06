Pamela Petrarolo su Zeudi Di Palma: “Appena la nomini parte una querela, su di lei argomenti poco chiari”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Pamela Petrarolo non nega di non essere rimasta in buoni rapporti con Zeudi Di Palma, ex miss Italia conosciuta nella Casa del Grande Fratello. Intervistata da Giada Di Miceli durante la trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, l’ex ragazza di Non è la Rai è tornata sulla polemica con Zeudi, diventata bersaglio di alcune sue critiche alle quali pare la giovane abbia risposto con la decisione di tutelarsi sotto il profilo legale:

Appena la nomini parte una querela, veramente i tatuaggi non sono una mia grande passione, nel senso che io ho 2 tatuaggi uno che riguarda le mie figlie è un altro è il nome del mio compagno, io ho fatto questo angolo Malala di cui sono molto fiera e mi sono divertita tantissimo, c’è chi ha capito che c’era dell’ironia un po’ sopra le righe, le persone intelligenti riescono a capire… però c’è anche da dire che abbiamo trattato tantissimi argomenti dove tantissime persone che si sono lamentate perché alcune cose non erano molto chiare e quindi noi portavamo semplicemente la notizia come puoi fare tu e non c’è mai stato nulla di personale. Però ci sono persone che non l’hanno presa bene e figurati dal giorno dopo mi hanno cancellato dai social, come se io non dormissi più invece io dormo sonni profondi, beati lo stesso pure se mi togli il segui. Le cose serie sono altre, questo succede alle persone che si prendono troppo sul serio, cioè abbiamo fatto un Grande Fratello non è che siamo stati ospiti da Quark!

Pamela Petrarolo sulle coppie del Grande Fratello

Petrarolo si è detta convinta degli amori – anche quelli già finiti – nati nella Casa. In primis quello tra Javier Martinez ed Helena Prestes: “Io credo che poi carta canta, se non c’è carta che canta poi le chiacchiere se le porta via il vento (si riferisce alle dichiarazioni di Carlo Motta, ndr).Io con Helena non parlo di questo però so per certo che Helena è molto innamorata di Javier e Javier è molto innamorato di Helena. Ma chi è che non ha un ex fidanzato ma non tutti gli ex fidanzati ritornano voglio dire”. Buono anche il giudizio su MariaVittoria e Tommaso: “Quelle su cui io non avrei speso un euro invece sono andate: guarda Tommaso con Mariavittoria, alla grande, si amano follemente! Io li ho frequentati e stanno proprio come la cozza sullo scoglio, si baciano si abbracciano, sono molto carini”.

Su Shaila e Lorenzo: “Lei è molto concentrata sulla sua carriera”

Infine, Pamela ha svelato di avere rivisto Shaila Gatta fuori dalla Casa (e quindi dopo rottura con Lorenzo Spolverato) e di averla trovata concentrata esclusivamente sul suo lavoro: “Con Shaila è capitato che ci siamo messaggiate, ci siamo viste a Roma una sera, abbiamo fatto una piccola rimpatriata e io l’ho trovata molto centrata sul suo lavoro, in questo momento secondo me lei non è presa da nessuno non ha lasciato intendere nulla di tutto ciò. Io poi non amo fare domande quindi non ho chiesto… non mi sono impicciata, il Grande Fratello è finito basta, come si dice i panni sporchi si lavano a casa propria”.