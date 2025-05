video suggerito

Fino a 120 euro per incontrare Zeudi di Palma, il meet and greet per l’ex GF sbarca al Teatro Olimpico Nuova e imperdibile iniziativa per i fan di Zeudi Di Palma. Dopo lo sbarco nel mondo dei tatuaggi, l’ex concorrente del Grande Fratello diventa protagonista di un meet and greet che permetterà a chi la sostiene di conoscerla dal vivo. Per farlo, basterà munirsi di un ticket che costa fino a 120 euro. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se siete fan di Zeudi Di Palma dovete assolutamente annotare nel calendario questa data: 11 giugno, Teatro Olimpico di Roma. Un evento unico, imperdibile per chiunque abbia seguito con struggente partecipazione l’avventura dell’ex Miss Italia nella Casa del Grande Fratello. Cadrà nel primo giorno della seconda decade di giugno l’attesissimo FanMeet con Zeudi. Un evento che consentirà a chi non ne avesse ancora avuto l’opportunità di conoscere da vicino l'ex gieffina e stringerle la mano. Per farlo basterà munirsi di un ticket il cui costo è compreso tra i 50 e i 120 euro.

Il meet and greet dopo le critiche sui tatuaggi a 300 euro

A pochi giorni dalla polemica nata intorno all’iniziativa che l’aveva vista vendere a 300 euro dei tatuaggi da 3 centimetri quadrati realizzati proprio con le sue mani (e da quelle per la raccolta fondi e le regole per i regali), Zeudi torna al centro dell’attenzione per l’evento – organizzato addirittura presso il Teatro Olimpico – che le consentirà di conoscere da vicino chi la sostiene dietro l’acquisto di un biglietto. Il prezzo pagato dai fan vale per un evento così composto: uno spettacolo musicale e, subito dopo, l’incontro con Di Palma.

Il listino prezzi per lo spettacolo più meet and greet con Zeudi Di Palma

Nuova esperienza a pagamento per i fan dell’ex concorrente del GF

“Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile!”, recita l’annuncio presente il sito del Teatro Olimpico che descrive lo speciale FanMeet con Zeudi nel ruolo di ospite d’onore. “Sarà un’occasione unica per godere di uno spettacolo ricco di sorprese, musica e momenti che vi lasceranno senza fiato. In più, avrai la possibilità di interagire con la nostra incredibile Zeudi, conoscendo in prima persona il suo talento e il suo fascino”, si legge ancora. Non mancano le critiche ma i followers dell’ex Miss Italia sono pronti a difenderla. E, ovviamente, ad acquistare il ticket d’ingresso che consentirà loro di portare a casa un selfie con la propria beniamina. Un’esperienza che non ha prezzo. Anzi, sì: fino a 120 euro.