Le regole ai fan per fare un regalo a Zeudi Di Palma: “Basta doppioni e colazioni, comprate cose utili” Dopo la raccolta fondi e gli oggetti mai inviati a Chiara Cainelli, si accendono nuovamente i riflettori sui doni destinati all’ex concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma. Dettate ai fan una serie di regole relative agli oggetti da acquistare in futuro ed evitare “doppioni, fiori, peluche e dolci”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

Dopo la discussa raccolta fondi attraverso la quale i fan hanno donato a Zeudi Di Palma circa 50mila euro e la polemica legata agli oggetti “poco costosi” trattenuti dall’ex Miss Italia invece che essere recapitati alla destinataria Chiara Cainelli, si accendono nuovamente i riflettori sui doni destinati alla modella. Spunta sui social – e i fan lo rivendicano e difendono strenuamente – una sorta di decalogo cui attingere per fare nuovi regali alla gieffina affinché siano evitati “doppioni e fiori” e il denaro generosamente elargito dai fan possa “sostenerla nella sua carriera”.

Dopo la raccolta fondi, arrivano le “regole”

Nella nota testuale attraverso la quale ci si premura di fare ordine nei doni da recapitare a Di Palma si legge che “sarebbe meglio cominciata a organizzare i regali perché sta ricevendo molti doppioni”. Chi scrive cita quindi Carmen – nome che corrisponde a quello della manager di Zeudi – quale punto di riferimento che possa “aiutare a capire se le idee che abbiamo sono utili”. La ratio del messaggio è la seguente: evitare “doppioni, peluche, fiori e colazioni” affinché i soldi da spendere vengano investiti in oggetti e maniere più utili.

“In casa siamo in tre”: il messaggio arriva da chi vive in casa con Zeudi?

Esiste, però, un passaggio curioso nel testo in questione che spinge chi legge a pensare sia stato scritto da qualcuno che vive con Zeudi. Verso la fine, nel paragrafo dedicato alle colazioni, si legge “fantastiche, ma in casa siamo in tre”. Quel “siamo” utilizzato per includersi tra coloro che vivono nell’appartamento al cui indirizzo sono spedite le colazioni lascia intendere che la nota sia scritta proprio da qualcuno che, abitando all’interno della casa in questione, abbia beneficiato di tali doni. Solo un ingenuo e disinteressato errore di battitura?