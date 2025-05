video suggerito

A Zeudi Di Palma spediscono regali per Chiara Cainelli, lei non glieli consegna: “Non sono costosi, sono impegnata” Dopo la fine del Grande Fratello, il rapporto tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli non è più lo stesso e le due non si sentono da tempo. Anche se non hanno mai parlato apertamente dei motivi del loro allontanamento, i dissapori potrebbero essere legati ad alcuni ricevuti dall’ex Miss Italia indirizzati in realtà a Cainelli, che non le sono ancora stati recapitati. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la fine del Grande Fratello, il rapporto tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli non è più lo stesso e le due non si sentono da tempo. Anche se non hanno mai parlato apertamente dei motivi del loro allontanamento, i dissapori potrebbero essere legati ad alcuni ricevuti dall'ex Miss Italia indirizzati in realtà a Cainelli, che non le sono ancora stati recapitati.

Chiara Cainelli e i regatli dai fan mai ricevuti

Nonostante l'amicizia nata tra loro al reality condotto da Alfonso Signorini, le due ex concorrenti non si parlano più. Le due non hanno mai spiegato apertamente i motivi del loro allontanamento, ma nelle ultime ore nuovi dissapori sono stati legati ad alcuni regali ricevuti dall'ex Miss Italia e indirizzati alla trentina, che non le ha ancora recapitato. Zeudi, infatti, continua a ricevere doni molto preziosi dal suo fandom ma, tra questi, alcuni non erano per lei e Chiara, sul suo gruppo Instagram, si è sfogata sulla questione:

Ciao ragazzi, in tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dalla quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!

La replica di Zeudi Di Palma

Dopo il messaggio dell'ex inquilina, Zeudi è stata accusata da molti di essersi tenuta gli oggetti per sé di proposito, e per dire la sua ha organizzato una diretta su Tik Tok: “Scusate ma voglio iniziare la diretta proprio così. Ho regali non miei che devo dare a persone con cui ho fatto questa meravigliosa esperienza del Grande Fratello, ad alcune di loro già ho dato quello che dovevo. Se fossero stati dei regali super costosi, probabilmente mi sarei mossa prima, ma per tanti impegni li ho ancora qui". Alla fine, una frecciata a Cainelli: "Il mio numero di cellulare le persone lo hanno, quindi invece di scrivere su Instagram sarebbe sempre più carino chiamare. Evidentemente, il social fa un po’ più….”.