video suggerito

Zeudi Di Palma incontra Chiara Cainelli dopo il GF, lo scatto ironico con Alfonso: “Giuro che non ci siamo baciati” Nonostante alcuni screzi, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli si sono incontrate dopo il Grande Fratello e, con uno scatto pubblicato sui social insieme ad Alfonso D’Apice, le due ex concorrenti hanno ironizzato su alcuni vecchi fraintendimenti. Le parole dell’ex Miss Italia: “Sto facendo la candela, loro ormai sono inseparabili”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

È passata quasi una settimana dalla finale del Grande Fratello, che ha decretato la vittoria di Jessica Morlacchi. Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli sono riuscite ad arrivare fino alla fine del percorso, classificandosi rispettivamente al quinto e al terzo posto. Dopo vari alti e bassi, le due hanno sempre mantenuto un legame saldo all'interno della casa, nonostante gli screzi nati a causa di un presunto bacio tra l'ex Miss Italia e Alfonso D'Apice, attuale fidanzato di Cainelli. Con uno scatto pubblicato sui social il 5 aprile, le due ex gieffine hanno ironizzato sui vecchi fraintendimenti.

Il ritrovo di Chiara e Zuedi dopo il GF

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono incontrate a una settimana dalla fine del reality e l'hanno fatto a Napoli. Su Instagram, Zeudi ha condiviso alcuni momenti insieme all'amica e al suo fidanzato Alfonso D'Apice, ironizzando sul fatto che si fosse trovata a fare la terza incomoda: "Finalmente insieme, già sto facendo la candela perché loro ormai sono inseparabili, li amo troppo e vi assicuro che questo bacio con Alfonso non c'è stato, sono innamorata di tutti e due, sono degli amici veri", le parole dell'ex Miss Italia.

La story pubblicata da Zeudi Di Palma

Il riferimento è al presunto bacio tra lei e il napoletano, di cui lei stessa aveva parlato a Helena Prestes. Successivamente, però, aveva ritrattato, affermando che si fosse trattato solo di un bacio a stampo dato, in ogni caso, quando lui ancora non stava insieme all'amica Chiara.

Alfonso D'Apice sul rapporto tra Chiara e Zeudi: "L'unica vera amicizia al GF"

Poco prima della finale, Alfonso D'Apice era intervenuto su Instagram per esprimere il suo pensiero sul rapporto tra Chiara e Zeudi, ritenuto falso da alcuni concorrenti. L'ex di Temptation Island aveva spezzato una lancia a favore dell'amica napoletana, che in realtà conosceva già da prima del reality. "Spero che Chiara capisca che l'unica vera amicizia, senza interessi e secondi fini, che esiste in quella casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla casa si renderà conto di tante cose", le parole.