Zeudi Di Palma svela a Helena Prestes di avere baciato Alfonso D’Apice: la reazione della modella Al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha sentito di dover confidare a Helena Prestes che c’è stato un bacio tra lei e Alfonso D’Apice. La reazione della concorrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello è scattato il bacio tra Zeudi Di Palma e Alfonso D'Apice. L'ex Miss Italia ha sentito di dover dare delle spiegazioni a Helena Prestes con cui – negli ultimi giorni – aveva creato un rapporto di grande intimità e affetto. La reazione della modella è stata di comprensione e vicinanza.

Zeudi Di Palma ha baciato Alfonso D'Apice

Zeudi Di Palma ha preso da parte Helena Prestes e le ha svelato che tra lei e Alfonso D'Apice c'è stato un bacio. L'ex Miss Italia ha provato a ridimensionare l'accaduto, dandogli un'importanza limitata: "Lui ha provato a baciarmi e io mi sono scansata all'inizio. Però è come se mi fossi sentita un po' in dovere nei suoi confronti in quel momento. In dovere di confortarlo, di fargli sentire affetto, dato che lui è stato otto anni con una persona, poi si è staccato da quella persona…un uomo che ha sempre avuto affetto e attenzioni a un certo punto si ritrova in questa casa che nessuno lo calcola più, ci sta che provi a baciare una persona che anche soltanto esteticamente può piacergli. Da una parte lo giustifico, ci sta che lui ci abbia provato. C'è stato un bacio, però non chissà che cosa, però mi andava di dirtelo".

La reazione di Helena Prestes

Helena Prestes, nelle scorse ore, ha avuto un chiarimento con Zeudi Di Palma e le ha spiegato di non volerla fare soffrire, quindi l'ha invitata a non avere troppe aspettative sull'evolversi del loro rapporto in una relazione sentimentale. Non sorprende, dunque, che la sua reazione – davanti alla confidenza dell'amica – sia stata estremamente lucida e pacata:

Passavo di là. Ho visto che eravate molto intimi, ma siete molto intimi anche a tavola. Ma è bello. È bello ridere e scherzare, avere una persona con cui aprirti, non è una cosa brutta fidati.

Poi, le ha dato un consiglio: "Il consiglio che mi viene da darti è quello di seguire il tuo cuore. […] Vivi e lasciati andare. Cerca di vivere le tue emozioni, tu poi conosci bene Alfonso. Possono succedere mille cose. Magari fa delle cose che non ti piacciono domani e litigate. Adesso però non limitarti e stai a vedere cosa succede".