Helena Prestes e Zeudi Di Palma si baciano al Grande Fratello, poi si nascondono nell’armadio Helena Prestes e Zeudi Di Palma non si nascondono più e nella casa del Grande Fratello si sono scambiate baci a stampo in diverse occasioni. Poi, nel corso della serata, si sono nascoste nell’armadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Scatta il primo bacio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello. Le due concorrenti nelle ultime settimane si sono avvicinate particolarmente dimostrando sin da subito una particolare complicità. Soltanto ieri la modella brasiliana ha fatto coming out confessando a Maxime e Luca, e poi a Zeudi, di essere bisessuale e di aver avuto in passato storie con altre donne. Nel corso della serata, ieri, le inquiline hanno deciso di non nascondersi più scambiandosi diversi baci a stampo davanti a tutti. Poi si sono nascoste nell'armadio scatenando la curiosità dei telespettatori.

Il bacio tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello

Helena Prestes e Zeudi Di Palma non sembrerebbero nascondersi più: nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello si sono lasciate andare a baci e tenerezze davanti alle telecamere. Dopo il coming out e le rivelazioni sull'interesse che provano l'una per l'altra, si sono baciate in diverse occasioni davanti ai loro inquilini.

Nel corso della serata, poi, le concorrenti si sono nascoste nell'armadio. I fan su X stanno commentando in queste ore quanto accaduto tra le "Zelena", così come hanno soprannominato la ship, raccontando che una volta entrate nell'armadio, la regia ha censurato. Zeudi avrebbe sbottonato i vestiti alla sua inquilina, stando a quanto dimostrano le immagini, e le avrebbe baciato la schiena. Poi la regia ha cambiato inquadratura.

Il coming out di Helena Prestes

Helena Prestes ieri, dopo aver parlato con Luca e Maxime, ha raccontato a Zeudi Di Palma cosa ha rivelato ai loro inquilini riguardo il suo orientamento sessuale. "Io ho avuto storie con delle donne. La prima volta con una ragazza avevo 17 anni, non è durata tanto. Ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe. Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella", le parole.