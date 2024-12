video suggerito

Helena Prestes fa coming out al GF e a Zeudi rivela: “Sono stata con delle donne, la prima volta a 17 anni” Helena Prestes ha confidato a Zeudi Di Palma la sua bisessualità al Grande Fratello. La modella brasiliana, evidentemente attratta dalla coinquilina, ha deciso di raccontarle quanto accaduto nella sua vita prima del reality: “Ho avuto delle storie con alcune donne, la prima volta a 17 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Helena Prestes ha fatto coming out al Grande Fratello. La modella brasiliana ha rivelato a Luca Calvani e Maxime Mbanda – e successivamente a Zeudi Di Palma con la quale sembrerebbe esserci un’attrazioneun’attrazione – di essere bisessuale. Sarebbero diverse le storie d’amore che Helena avrebbe vissuto con persone del suo stesso sesso. La prima volta, ha spiegato, risalirebbe a quando aveva 17 anni.

La confessione di Helena Prestes

Helena, dopo essersi infilata sotto le coperte con Zeudi, le ha raccontato quanto aveva già precedentemente rivelato a Maxime e Luca: “Prima ero in piscina con Maxime e Luca e mi hanno chiesto se sono attratta da te. Cosa ho risposto? Ho spiegato un po’ come ci stiamo conoscendo e ho parlato della clip. Poi mi hanno chiesto se ho avuto delle storie con delle donne e io ho risposto di sì. Ho raccontato un po’ di me. Come mai non l’ho detto prima a te? Perché non me l’hai mai chiesto, altrimenti te l’avrei detto subito”. Stimolata dalle domande di Zeudi, Helena ha aggiunto qualche dettaglio a proposito del suo passato sentimentale:

La prima volta con una ragazza? La primissima avevo 17 anni, non è durata tanto, ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe. Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella. Mia sorella è rimasta incita del fidanzato, ma lui la tradiva e lei l’ha lasciato. Se adesso lei sta con una donna? Ora no, prima sì. Quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa. Poi quando lei è uscita di casa si è messa insieme a un’altra ragazza e sono state insieme per un lungo periodo, circa due anni, tutto questo avendo un bambino. Quando ho avuto io la mia ultima storia con una donna? Quattro anni fa.

Helena Prestes a Zeudi: “Mi chiedono se sono attratta da te”

Helena, rivolgendo a Zeudi quello che sembrerebbe essere un palese invito ad approfondire la loro conoscenza, ha quindi aggiunto di essere rimasta spiazzata quando Maxime le ha chiesto se fosse fisicamente attratta dalla coinquilina: “Comunque tornando a prima… Dopo che ho raccontato delle mie storie con donne Maxime mi ha chiesto una seconda volta se ero attratta da te. Io sono rimasta un po’ scioccata perché è una domanda un po’ troppo diretta e infatti non è che ho dato proprio una risposta. Avevo Luca accanto a me per fortuna e ha iniziato a parlare lui. Se non ci fosse stato lui ad aiutarmi, non avrei saputo come reagire. Poi alla fine abbiamo commentato il filmato mio e tuo che hanno fatto vedere in puntata“.