Gessica Notaro a supporto dell'amico Javier: "Denuncerò chi lo insulta", poi smette di seguire Helena Prestes Gessica Notaro si spende a supporto dell'amico Javie,r Martinez. L'attivista, dopo gli insulti subiti dal pallavolista argentino, a causa delle indiscrezioni relative al presunto tradimento subito da parte di Helena Prestes annuncia provvedimenti legali a tutela dell'amioa. E poi smette di seguire la della brasiliana su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Prosegue la crisi tra Javier Martinez e Helena Prestes. Dopo le prime indiscrezioni relative a una serie di incontri segreti tra Helena Prestes e l’ex compagno Carlo Motta,l’intervista che l’uomo ha rilanciato a Fanpage.it, e le foto che documentano tali incontri, è stato Javier Martinez a finire nell’occhio del ciclone. Sono ore, infatti, che il pallavolista argentino è diventato oggetto di denigrazioni a proprio a seguito di tale vicenda, cattiverie gratuite che si sono tradotte nella pubblicazione di meme e frasi offensive nei suoi confronti.

Che cosa ha fatto Gessica Notaro per Javier Martinez

A intervenire a supporto dell’amico è stata Gessica Notaro, attivista italiana diventata il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Notaro, infastidita dalle illazioni sul conto dell’amico – che starebbe vivendo un momento molto delicato e che per questo motivo ha deciso di restare il silenzio – ha pubblicato una Instagram story con la qualche ha annunciato che, insieme a Javier, procederà a sporgere formale querela nei confronti d chiunque lo abbia ridicolizzato. Ma a insospettire i fan della coppia – forse già ex – è stato soprattutto il fatto che Notato abbia smesso di seguire Helena. Una presa di distanza che per molti confermerebbero le voci di crisi tra i due.

Il silenzio di Javier Martinez ed Helena Prestes

Per il momento, in attesa che la bufera si plachi, Helena e Javier hanno scelto la strada del silenzio. Prestes non ha mai commentato le indiscrezioni dell’ex né la scelta dell’uomo di pubblicare delle foto che documentano gli incontri tra i due. La stessa cosa ha fatto Martinez che, raggiunto da Fanpage.it, ha preferito far sapere di non volere aggiungere alcuna dichiarazione. Chi lo conosce e chi ha lavorato dietro le quinte delle trasmissioni televisive alle quali ha partecipato lo descrive, però, come un uomo integro e profondamente buono, che mai si sarebbe prestato a finti teatrini sentimentali allo scopo di alimentare l’hype intorno alla coppia. Questo silenzio e la decisone di Jessica di unfolloware Helena, dunque, sembrerebbero avere una sola spiegazione: il pallavolista argentino e la modella brasiliana stanno davvero vivendo un momento di crisi.