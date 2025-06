video suggerito

Helena Prestes vicina all'ex fidanzato Carlo Motta, lui rivela: "Ci siamo visti dopo il Grande Fratello" Carlo Motta e Helena Prestes hanno confermato il gossip lanciato ieri da Deianira Marzano che li vedeva di nuovo vicini. Entrambi hanno rivelato di aver un buon rapporto, il modello ha specificato: "Ci siamo visti dopo il GF, non ho nulla contro la sua relazione con Javier Martinez".

A cura di Gaia Martino

Helena Prestes ha ritrovato il rapporto con il suo ex Carlo Motta dopo la fine turbolenta della loro relazione. Entrambi, nelle ultime ore, hanno confermato il gossip lanciato da Deianira Marzano ieri pomeriggio rivelando di essersi visti ma solo in qualità di amici. In un'intervista per Fanpage.it rilasciata nel settembre 2024, il modello originario di Monza raccontò il motivo per il quale decise di lasciarla, spiegando di aver interrotto ogni rapporto essendo lei troppo "morbosa". A distanza di tempo, e nonostante la relazione della Prestes con Javier Martinez, i due frequentano insieme un corso di kitesurf e si sono riavvicinati.

Il gossip su Carlo Motta e Helena Prestes: interviene il modello

Il gossip è esploso ieri pomeriggio quando Deianira Marzano, influencer esperta del pettegolezzo online, ha reso pubblico un messaggio privato ricevuto da una talpa che parlava di incontri segreti tra Helena Prestes e Carlo Motta. Dopo ore di rumors e curiosità dei fan degli "Heleviers", la ship creata per la relazione della modella brasiliana con Javier Martinez, è intervenuto il diretto interessato, Carlo Motta, per spiegare cosa sta accadendo.

A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello. Abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre è assolutamente falso che le ho mandato dei fiori.

Le parole di Helena Prestes: "Non ci sono problemi tra noi"

A rompere il silenzio nelle ultime ore anche Helena Prestes che in un tweet su X ha chiesto ai suoi fan di smetterla con le offese al suo ex fidanzato. "Per rispetto della famiglia di Carlo, non ci sono problemi tra noi. Lui è una brava persona, non merita di stare in mezzo ai vostri commenti" ha scritto. Non ha proferito parola, fino ad ora, Javier Martinez che, secondo quanto scrive Deianira Marzano nelle stories di Instagram, era a conoscenza dei fatti e dei loro incontri.