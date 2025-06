Carlo Motta posta le foto degli incontri con Helena Prestes: erano insieme 2 settimane fa, poi a casa di lui

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Le foto postate – e poi rimosse – da Carlo Motta su Instagram rischiano di mettere in grave difficoltà Helena Prestes e di raccontare una storia diversa rispetto a quella che la modella e il compagno Javier Martinez hanno voluto somministrare ai fan del Grande Fratello una volta varcata la porta rossa. Quella che la coppia ha raccontato è una storia solida, senza scossoni: il desiderio di viversi reciprocamente dopo avere trascorso quasi sei mesi sotto le luci costanti delle telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini. A raccontare una nuova versione dei fatti che riscrive e mette in discussione quanto i “Levrieri” – così poi li chiamo i fan – hanno lasciato intendere è stato il modello ed ex compagno di Helena.

La versione di Carlo Motta

Motta, con un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha raccontato di avere più volte incontrato Helena una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello. Tali incontri si sarebbero verificati all'insaputa di Javier che pare non fosse al corrente del fatto che la compagna avesse incontrato con una certa frequenza il suo ex. Ma dopo le dichiarazioni arrivano le foto e Motta, a quel punto, diventa un fiume in piena. Adesso che la sua credibilità è stata messa in discussione e determinato a smettere di restare nell’ombra, il modello ha deciso di postare su Instagram – e poi rimuovere – le foto che documentano gli incontri con Prestes in giro per il mondo, foto nelle quali non compare mai Javier.

Le foto postate – e ppi rimosse – di Carlo Motta con Helena Prestes

Che cosa dimostrano le foto pubblicate da Carlo Motta

In uno degli scatti pubblicati da Motta, Carlo ed Helena compaiono vicini. Accomunati dalla passione per il kitesurf, i due hanno trascorso insieme una giornata in Francia appena due settimane fa, dopo la Mostra del Cinema di Cannes. Helena e Carlo sono seduti a terra, spalla a spalla, guardano assorti nella stessa direzione. L’immagine documenta una certa intimità tra i due e, soprattutto, dimostra che quanto racconta il modello è vero: quegli incontri – mai documentati dalla modella nelle sue Instagram stories a differenza di quanto accade con l’esibitissima e patinata storia con Javier Martinez – ci sono stati davvero.

Ma per rispondere a chi ha ancora dubbi rispetto alla sequenza temporale di quegli scatti, Carlo ha fatto di più: ha postato una foto che dimostra che le giornate trascorse con Helena risalgono al periodo successivo alla partecipazione al Grande Fratello. Quando, cioè, lei era già ufficialmente legata a Javier. Nella foto scattata all’esterno di casa sua, la modella brasiliana indossa un giubbotto regalatole recentemente, giubbotto che non sarebbe potuto in alcun modo essere un elemento degli scatti se questi risalissero ai tempi della loro storia d’amore e non fossero recenti. A una sola domanda di Fanpage.it, Motta non ha voluto rispondere. “C’è stato qualcosa di fisico tra voi?”, gli era stato chiesto ma su quell’argomento il modello ha preferito glissare. È forse Helena a voler fornire una risposta ai follower che l’hanno sostenuta sinceramente fino a oggi, anche in virtù della relazione con Javier, consentendole di guadagnare la finale del GF?