Helena Prestes e Javier Martinez di nuovo insieme sui social: il video che allontana le voci di crisi Helena Prestes ha condiviso un video con Javier Martinez su Tik Tok dopo le voci circolate che li vedevano in crisi. Dopo le dichiarazioni del suo ex Carlo Motta, non si era più mostrata sui social con il fidanzato, fino a poche ore fa.

A cura di Gaia Martino

Helena Prestes e Javier Martinez si sono mostrati insieme, in treno, per la prima volta dopo le dichiarazioni di Carlo Motta. I due ex concorrenti del Grande Fratello sembravano essersi allontanati dopo i presunti tradimenti della modella brasiliana e i gossip circolati a seguito del racconto del suo ex: dopo la conferma sulla loro storia d'amore che prosegue a gonfie vele data da Javier Martinez a Fanpage.it, hanno condiviso un video nel quale si divertono insieme durante un viaggio in treno, allontanando in questo modo ogni rumors su presunte crisi.

Il video di Helena Prestes e Javier Martinez in treno

Nessuna crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez e dopo la conferma del pallavolista argentino, è arrivata anche quella dalla modella che nelle ultime ore ha condiviso un video sul suo profilo Tik Tok mentre si diverte insieme al fidanzato in treno. "Siamo annoiati, siamo in treno e quindi ho deciso di fare un'intervista a Javier" ha dichiarato la modella prima di fare un test sulla lingua al compagno.

La story enigmatica di Javier Martinez non è per Helena Prestes

"Stiamo insieme, sto andando da lei in treno" ha svelato ieri Javier Martinez a Fanpage.it dopo la pubblicazione di una storia su Instagram enigmatica. Il pallavolista, al centro del gossip da settimane per la presunta crisi con la modella brasiliana, aveva scritto a corredo di un selfie: "Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti". Dopo le dichiarazioni di Carlo Motta, che aveva raccontato a Fanpage.it di aver incontrato più volte la sua ex dopo la fine del Grande Fratello, Helena e Javier sembravano essersi allontanati: non si erano mostrati più insieme fino a poche ore fa, quando la modella ha deciso di condividere un vecchio video insieme al fidanzato per allontanare definitivamente ogni gossip falso sulla loro relazione.