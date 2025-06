video suggerito

Helena Prestes dopo le dichiarazioni dell'ex Carlo Motta: "Amo Javier Martinez, non c'è stato tradimento" Dopo le dichiarazione di Carlo Motta sul loro rapporto, Helena Prestes è intervenuta sui social per sottolineare di essere innamorata di Javier Martinez: "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità".

Dopo le dichiarazioni di Carlo Motta sul rapporto con Helena Prestes – che affermava di aver continuato a frequentare anche dopo il Grande Fratello – la modella è intervenuta sui social per sottolineare a più riprese di essere innamorata di Javier Martinez.

Helena Prestes: "Amo Javier. Smettete di parlare di tradimento"

"Spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier". Con queste parole, apparse sulle sue storie Instagram, Helena Prestes risponde alle notizie circolate negli ultimi giorni. L'ex gieffina, infatti, è finita nell'occhio del ciclone dopo che il suo ex fidanzato Carlo Motta ha raccontato di averla incontrata più volte al termine del Grande Fratello. "Non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità" continua. E in conclusione, chiarisce di non aver tradito nessuno:

Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento, questo fa veramente male perché non c'è stato… Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere.

Cosa ha detto Carlo Motta sul suo rapporto con Helena Prestes

Carlo Motta, intervistato da Fanpage.it, aveva raccontato di avere incontrato ripetutamente la sua ex Helena Prestes dopo l'esperienza di quest'ultima al Grande Fratello. Questi incontri si sarebbero verificati senza che Javier Martinez ne fosse a conoscenza. "Magari sono innamorati e questo è il loro modo (di stare insieme, ndr). Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa – ha detto – Credo che c'è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti". Per sostenere la sua versione, Carlo Motta ha recentemente condiviso su Instagram alcune foto che mostrano i suoi incontri con Prestes, immagini in cui Javier è sempre assente, salvo poi rimuoverle.