Il silenzio di Javier Martinez su Helena Prestes, Gessica Notaro interviene e toglie il segui alla modella Incalzata dalle domande dei fan della coppia che si chiedono se Javier Martinez e Helena Prestes stiano ancora insieme, Gessica Notaro è intervenuta su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Gessica Notaro si è espressa sulle recenti notizie che riguardano Helena Prestes e Javier Martinez. In un breve comunicato pubblicato su Instagram ha spiegato che sarà l'ex concorrente del Grande Fratello a rompere il silenzio quando lo riterrà opportuno, parole che sembrano suggerire che la situazione non sia così serena come appare. Nei giorni scorsi, Carlo Motta ha dichiarato a Fanpage.it di avere incontrato la sua ex Helena Prestes. La modella, tuttavia, ha precisato che non ci sarebbe stato alcun tradimento.

Cosa ha detto Gessica Notaro su Helena Prestes e Javier Martinez

Gessica Notaro, in un comunicato congiunto con Mauro Catalini, ha ringraziato i fan di Javier Martinez e Helena Prestes per l'affetto che stanno dimostrando anche a loro: "Scegliamo di scrivere queste poche righe per ringraziarvi dei messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni". I sostenitori della coppia nata al Grande Fratello, stanno cercando in tutti i modi rassicurazioni sul fatto che i due stiano ancora insieme, ma Gessica Notaro ha chiarito che non saranno loro a fornire le risposte:

Ci scusiamo per questo silenzio ma noi rappresentiamo professionalmente Javier Martinez e pur essendogli affettuosamente vicini non potremo essere noi a dare risposte alle domande riguardo la sua vita personale in questo momento. Se mai ci sarà la volontà di dare comunicazioni ufficiali sarà Javier a sceglierne il tempo e la modalità.

E ha concluso: "Sicuri della vostra comprensione, ricambiamo il vostro affetto augurandoci che le nostre parole possano essere state esaustive. Grazie a tutti, Gessica Notaro e Mauro Catalini". Nel momento in cui scriviamo, Helena Prestes non risulta più tra le persone seguite da Gessica Notaro. Al contrario, la modella segue ancora Notaro.

Gessica Notaro non segue Helena Prestes

Helena Prestes segue ancora Gessica Notaro

Helena Prestes assicura: "Amo Javier Martinez"

Carlo Motta ha dichiarato a Fanpage.it di avere incontrato Helena Prestes dopo il Grande Fratello: "Ci siamo visti la sera stessa che è tornata da Roma e gli incontri sono continuati sia per chiacchierare che per fare kite. Io non ho mai chiesto nulla sulla sua relazione, però lei ha sempre cercato di tenermi nascosto, diceva che non voleva che si sapesse che ci vedevamo". Dopo le parole del suo ex fidanzato, Helena Prestes è intervenuta su Instagram assicurando di essere innamorata di Javier Martinez: "Spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier". E ha aggiunto: "Non c'è stato un tradimento". Il gieffino, invece, non si è ancora espresso.