video suggerito

Javier Martinez e la story enigmatica che non nasconde una crisi con Helena: “Stiamo insieme, sto andando da lei” La Instagram story enigmatica postata da Javier Martinez sul suo profilo non nasconde una crisi con Helena Prestes. “Stiamo insieme, sono in treno perché sto andando da lei”, ha chiarito il pallavolista a Fanpage.it. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Può una Instagram story scatenare il “panico” tra i fan di una coppia nata in tv? Sì, può accadere ed è accaduto qualche ora fa con una story sibillina postata da Javier Martinez, pallavolista ed ex del Grande Fratello, sul suo profilo Instagram. Dopo essersi fotografato a bordo di quello che è evidentemente un treno, il giovane si è scattato una foto e l’ha pubblicata abbinandola alla seguente didascalia: “Il treno non guarda mai indietro. Ogni fischio è un addio al passato e un saluto al possibile. Buon viaggio a tutti”.

La spiegazione di Javier Martinez a Fanpage.it

Sono numerosi i follower di Javier – e in particolare i tifosi della sua relazione con Helena Prestes – ad essersi preoccupati immaginando che con quelle parole lo sportivo si riferisse a una crisi in corso con la compagna conosciuta nella Casa. Ebbene, così non è. A Fanpage.it, che lo ha contattato per chiedere spiegazioni, Javier ha fatto sapere che la frase postata tra le sue stories non sottintende in alcun modo una crisi con Prestes. Al contrario. “Helena e io stiamo insieme. Sono in treno perché sto andando da lei”, ha chiarito l’argentino senza tentennamenti. Purtroppo, al momento almeno, i due sembrerebbero non volere rilasciare interviste che chiariscano la loro posizione in merito alle dichiarazioni di Carlo Motta a proposito del presunto legame con la modella brasiliana. Si tratta di un momento delicato, com’è ovvio, ed entrambi sembrerebbero avere intenzione di mantenere un basso profilo ed evitare di fare riferimento all’accaduto e a ciò che a esso è seguito (compresa la decisione di Gessica Notaro, grande amica di Javier, di defolloware Helena).

Gli “Helevier”, una storia d’amore cominciata nella Casa del GF

La storia d’amore tra Helena e Javier è cominciata nella Casa del GF, a qualche mese dall’inizio del reality. Dopo essersi invaghiti di persone diverse (Javier di Shaila Gatta ed Helena di Lorenzo Spolverato), il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno fatto lentamente piazza pulita dei legami precedenti per darsi la possibilità di conoscersi meglio. E i fatti sembrerebbero avere dato loro ragione: usciti dalla Casa, infatti, sono riusciti già a resistere a una crisi (al contrario di Lorenzo e Shaila che si sono lasciati definitivamente in piena diretta tv durante la finale).