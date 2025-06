Helena Prestes: “Non mi interessa ciò che si dice del mio rapporto con Javier. Il GF? L’ho vinto io”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Helena Prestes difende il rapporto con Javier Martinez, nato nella Casa del Grande Fratello e cresciuto a telecamere spente. Intervistata durante il podcast Forte e Fragile, la modella brasiliana ha commentato a modo suo le indiscrezioni relative al presunto tradimento con l’ex compagno Carlo Motta ai danni di Javier. Helena non è entrata nel merito della questione, limitandosi a rendere nota l’intenzione di spegnere i riflettori sul legame con il compagno al fine di viverlo il più privatamente possibile:

Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi. Stamattina Javier mi mancava tantissimo e ho detto metto una storia, un post, mi è venuto il pensiero, poi ho tolto il telefono, perché l’avevo già scritto a lui che mi mancava. Ti devi addestrare a non lasciarti andare ai commenti, all’onda. Anche perché il mio rapporto con lui qui fuori è intenso, stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza perché non è uno scherzo, noi sappiamo dentro quello che proviamo e anche il nostro modo di reagire, quindi lo stiamo tenendo riservato.

L’esperienza nella Casa del GF: “Per me l’ho vinto”

Helena, quindi, è tornata a parlare dell’esperienza vissuta nella Casa e della vittoria mancata per un soffio e poi andata a Jessica Morlacchi (contro la quale Helena aveva addirittura scagliato una caraffa di acqua prima che le due si riconciliassero): “Io non ho fatto il programma da sola, alcune volte ho sentito Helena hai vinto tu, per me ho vinto, ma nelle famiglie ci sono i litigi e ci si perdona però preferisco valutare il bene”. Quindi ha analizzato le difficoltà maggiori vissute: “In quella Casa c’è l’ego, c’è chi entra con obiettivi, quando lasciavano stare quello e sceglievano di convivere con me la loro luce è stato bellissimo, per quello sono riuscita a venire fuori e ringrazio Luca, Amanda, anche Jessica, perché abbiamo vissuto una cosa fortissima e bisogna perdonare e andare avanti. Ho fatto tutto insieme ai concorrenti che hanno lasciato andare e si sono divertiti”.

Helena Prestes ha conosciuto i familiari di Javier

Helena con il fratello di Javier

Intanto, il rapporto con Javier Martinez prosegue tanto che la brasiliana è stata in Sardegna in vacanza insieme al compagno e a Juan Manuel Martinez, fratello del pallavolista. A condividere la foto dei due insieme è stato proprio Javier, uno scatto che conferma il fatto che i due stanno vivendo senza alcuna crisi la loro storia d’amore.