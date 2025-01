video suggerito

Violenza al Grande Fratello, Helena Prestes tenta di aggredire Jessica Morlacchi con un bollitore pieno d’acqua La concorrente Helena Prestes ha tentato di aggredire l’ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi con acqua bollente e un bollitore, in seguito a ripetuti insulti e provocazioni. L’episodio è destinato a segnare un punto di non ritorno nelle dinamiche del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Volano bollitori pieni d'acqua al Grande Fratello. Le protagoniste son sempre loro: Helena Prestes e Jessica Morlacchi. La tensione nella casa ha raggiunto livelli preoccupanti. C'è stata l'ennesime lite, un bruttissimo alterco tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, che però è sfociato in un tentativo di aggressione con acqua bollente. L'episodio è destinato a segnare l'ennesimo punto di non ritorno nelle dinamiche del reality show.

"Imbecille", "Chiamami un'altra volta imbecille e vedrai che faccio"

Tutto si è verificato dopo una serie di provocazioni reciproche tra le due concorrenti. La situazione è precipitata quando la Morlacchi, ex voce dei Gazosa, ha ripetutamente apostrofato la Prestes come "imbecille", ignorando gli avvertimenti della coinquilina. Mentre consumava un cracker, producendo fastidiosi rumori di masticazione nel microfono, la Morlacchi ha continuato imperterrita a provocare la coinquilina, spingendo la modella oltre il limite della sopportazione.

Il gesto violento di Helena Prestes

"Se tu mi chiami imbecille un'altra volta", dice a un certo punto una stanca Helena all'ennesimo insulto della ex cantante dei Gazosa, baldanzosa e arrogantella mentre mordicchia un cracker, "vedrai cosa faccio". La ex cantante l'ha chiamata ancora una volta "imbecille" e così, come risposta definitiva alle continue provocazioni, Helena Prestes ha reagito in modo violento: si è alzata, ha afferrato il bollitore dal fuoco e – mentre gli altri ragazzi della casa l'hanno tenuta ben lontana – ha tentato di lanciare l'acqua bollente contro Jessica Morlacchi. Dalle immagini, si nota come l'acqua colpisce anche le telecamere della casa. Non contenta, dopo aver esaurito l'acqua, Helena Prestes ha scagliato anche il bollitore stesso verso la Morlacchi: "Putt*na". È un episodio molto grave che, a questo punto, solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza all'interno del programma.