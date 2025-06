video suggerito

Javier Martinez avvistato con Helena, l’amica Gessica toglie il “segui” ma lui ha deciso di restarle vicino Helena Prestes e Javier Martinez sono stati avvistati insieme a Bologna dopo i giorni burrascosi segnati dalle indiscrezioni relative agli incontri tra la modella e l’ex compagno Carlo Motta. Ma mentre l’amica Gessica Notaro ha deciso, per motivi non chiariti, di togliere il “segui” alla brasiliana, Javier ha preferito di restarle vicino. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrerebbero essere giorni difficili per Helena Prestes. La modella brasiliana, dopo le dichiarazioni del suo ex compagno Carlo Motta che a Fanpage.it ha rivelato di averla incontrato in più occasioni all’oscuro di Javier Martinez (per poi pubblicare le foto di quegli incontri), si era chiusa in un ostinato silenzio. Accusata di avere tradito il fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello, inizialmente non aveva voluto commentare le accuse, per poi negare ogni tradimento e ribadire che la relazione con Javier sarebbe continuata.

Il “segui” tolto da Gessica Notaro

Il fato che Martinez non si fosse esposto aveva spinto i fan della coppia a dubitare che i due stessero ancora insieme e a immaginare un momento di crisi vissuto in privato. Una crisi che sembrava essere confermata anche da una “mossa social” di Gessica Notaro, attivista simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e grande amica di Javier. Gessica, che aveva inizialmente dato la sua benedizione alla coppia, dopo le dichiarazioni di Motta, aveva improvvisamente deciso di togliere il “segui” al profilo Instagram di Helena. Una decisione condivisa anche dal manager di Javier, altro suo amico. Questo improvviso allontanamento virtuale dei due, unito al silenzio di Javier sulla questione, aveva spinto i fan della coppia a immaginare che i due si fossero allontanati e che stessero aspettando il momento giusto per comunicarlo pubblicamente. Così non è stato. Al contrario, una foto di qualche ora fa dimostra che Martinez e Prestes stanno ancora insieme.

Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Bologna

È stata una fan a intercettare Javier ed Helena insieme qualche ora fa. I due si trovavano a Bologna e hanno accettato di posare per una foto ricordo. Impossibile leggere le loro espressioni ma la modella nello scatto non sorride, si limita a guardare verso l’obiettivo senza sfilare gli occhiali da sole. Il fatto stesso che i due stiano insieme, però, dimostra che la loro relazione non è finita e che il momento difficile vissuto potrebbe già essere stato superato.