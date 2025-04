Perché Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello contro Helena Prestes: la rinascita grazie alle seconde chance

A cura di Gaia Martino

La vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello è stata una sorpresa. L'edizione del reality che ha visto protagonisti più i gruppi fandom più che i concorrenti, si è conclusa ieri sera, 31 marzo, con l'annuncio inaspettato di Alfonso Signorini. La cantante dei Gazosa, ex volto fisso di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1, ha conquistato il podio del reality che lo scorso gennaio ha abbandonato per poco più di una settimana, battendo prima Chiara Cainelli con l'81.18 %, poi Helena Prestes, al televoto finale, con il 52.13 % di voti.

Non un percorso del tutto lineare e da applausi: di errori, Jessica Morlacchi, ne ha commessi. Entrata nella casa di Cinecittà dal giorno 1, a distanza di mesi aveva abbandonato la sua vena autoironica e divertente, lasciando che i suoi aspetti caratteriali più oscuri prendessero il sopravvento: con la convivenza in casa ha mostrato al pubblico il suo lato più aggressivo, provocatorio e poco incline agli insulti. Dopo le incomprensioni con Luca Calvani è arrivata al limite con lo scontro con Helena Prestes e il caso del bollitore: a inizio gennaio, dopo il richiamo di Signorini e il provvedimento, decise di ritirarsi. "Ho mostrato la parte peggiore di me, dopo quattro mesi sono scoppiata" commentò con Silvia Toffanin a Verissimo pochi giorni dopo la sua uscita. Con la piccola vacanza a casa, la Morlacchi ha ritrovato il suo equilibrio e il pubblico ha deciso di darle una seconda possibilità.

Quella rientrata a metà gennaio era la stessa Jessica dello scorso settembre, ma più pacata. La concorrente ha ripreso in mano il reality, ridimensionandosi. Ha giocato bene le sue carte rientrando in gioco con lo stesso spirito che l'aveva caratterizzata a inizio edizione: dopo aver chiarito con Luca Calvani, ha instaurato una profonda amicizia con Helena Prestes tornando ad essere la concorrente simpatica, ironica, tanto fragile quanto forte. Il suo è stato uno switch comodino che lascia perplessi, ma per una sorta di riscatto, Jessica ha meritato la vittoria. Ha conquistato il pubblico con la sua "rinascita" dopo il buio durato anni ed è stata premiata. A lei il merito di aver liberato il televoto tenuto in ostaggio dai gruppi fandom (facendo riacquisire un pizzico di credibilità al programma), e di aver dimostrato che le seconde chance arrivano per tutti. Basta trattarle con cura.

