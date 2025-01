Jessica Morlacchi non accetta il provvedimento e abbandona il GF: “Follia associarmi a Helena, instabile e volgare”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 8 gennaio, il provvedimento disciplinare nei confronti di Ilaria Galassi, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Le tre concorrenti sono state messe in nomination d'ufficio. Jessica, tuttavia, non ha accettato la decisione della produzione e ha preferito abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini.

Il provvedimento del Grande Fratello

In diretta, Alfonso Signorini ha letto il provvedimento nei confronti di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi: "Il Grande Fratello, qualche mese fa, vi ha scelto per le vostre storie, personalità, per quello che siete con pregi e difetti e lo rifarebbe ancora. Sappiamo bene che in quella casa, dopo quattro mesi, la convivenza diventa difficile, ci sono legami che diventano fortissimi, ma nascono anche contrasti che possono diventare insanabili. Fa parte del gioco. Diventa però impossibile e sbagliato consentire che vi confrontiate in modo irragionevole e aggressivo sia nei gesti che nelle parole, come nei momenti che tutti quanti abbiamo visto poco fa. Il limite è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi". E ha continuato:

Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un'aggressione vera e propria e niente può giustificarla. Jessica hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti. Helena hai reagito alle continue provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento e per questo assolutamente inaccettabile.

Dopo avere rimarcato che in pochi nella casa si sono prodigati per arginare questa situazione, il conduttore ha comunicato il provvedimento: "Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, il Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico – come già avvenuto in altre occasioni – la possibilità di decidere il vostro destino. Tenendo conto di questi fatti ma anche di tutta la vostra avventura nella casa e della vostra storia personale. Ilaria, Jessica, Helena, il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d'ufficio. Andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera. In queste nomination non avrete diritto di voto. Si tratta di una pesante ammonizione, che sia chiaro è anche l'ultima prima della definitiva squalifica".

La decisione di Jessica Morlacchi

"Se una vuole abbandonare il gioco può farlo adesso o tra una settimana?": così Jessica Morlacchi è intervenuta dopo avere appreso che il provvedimento riguardava anche lei. Alfonso Signorini non ha di certo insistito per trattenerla: "Noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a restare nella casa". Jessica ha confermato la sua decisione:

Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata.

Il conduttore ha evidenziato che le parole possono tagliare come coltelli: "Le tue parole hanno ferito. Accettiamo la tua decisione, puoi lasciare la casa". Jessica Morlacchi ha concluso: "Comunque sono dieci giorni che volevo andare via, questo è un contesto che non mi piace". Così, è andata a fare i bagagli, seguita da alcuni concorrenti che hanno tentato di convincerla a restare. La gieffina è rimasta ferma sulla sua posizione:

Non voglio essere presa per il c**lo. Il pubblico è a favore di Helena perché non la conoscono e non vivono qua. Io non posso essere associata alla volgarità e alla maleducazione di Helena. Non ci penso proprio a rimanere qua. Basta. Le decisioni prese sono follia. Dentro questa situazione non ci sto. Lei può stare solo qui, io invece ho tante cose fuori. Mi hanno messa a paragone con quello che ha fatto lei e questo non può essere. Jessica Morlacchi non può fare una cosa del genere. Io non faccio vincere questa cosa. La televisione è questa, per questo non ho fatto grandi cose. Una persona come me va trattata in un altro modo, non così. Se scegliete di trattarmi così, io me ne vado.

Beatrice Luzzi la invita a farsi un esame di coscienza

Poco prima che lasciasse la casa, le parole di Beatrice Luzzi che l'ha invitata a farsi un esame di coscienza: "Riguardandoti è impossibile che tu non ti renda conto della cattiveria che hai usato in modo freddo e scientifico nei confronti di Helena. È incredibile che tu non ti renda conto della spietatezza che hai tirato fuori. Fai un autocritica, renditi conto che sei andata oltre. La tua violenza verbale è stata tanto quanto il lanciare l'acqua. Fatti un esame di coscienza, hai veramente esagerato con dei modi violenti".