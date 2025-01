video suggerito

Grande Fratello 2024 nessun eliminato ma Jessica abbandona: cinque concorrenti in nomination Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio. Dopo il provvedimento disciplinare, Helena Prestes e Ilaria Galassi finiscono in nomination. A loro si aggiungo Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio 2025. A seguito degli scontri che si sono verificati nel corso degli ultimi giorni in Casa tra Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, è stato decisa la nomination d'ufficio per le tre concorrenti, lasciando al pubblico la possibilità di votare per un'eliminazione diretta. Dopo il provvedimento, Jessica ha deciso di abbandonare immediatamente la casa. In nomination anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 8 gennaio, è stato annullato il televoto che vedeva Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Bernardo Cherubini e nessun concorrente è stato eliminato. Gli scontri verificatosi in questi giorni nella Casa tra Helena Prestes con Jessica Morlacchi e Ilaria Glassi hanno portato la produzione del reality a intervenire con alcuni provvedimenti disciplinari. Nel comunicato letto da Alfonso Signorini, è stata resa nota la decisione del programma di mandare le tre concorrenti in nomination d'ufficio. Jessica Morlacchi, però, non ha condiviso la scelta del reality e ha scelto di abbandonare il programma. Ilaria Galassi e Helena Prestes, invece, si confronteranno con gli inquilini finiti in nomination al termine della puntata: Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta.

Cosa è successo nella puntata di mercoledì 8 gennaio

Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 8 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha varcato la porta rossa per parlare con i concorrenti dopo gli scontri tra Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Sono state mostrate le immagini inedite della rissa tra la modella e l'ex Non è la Rai, poi il confronto tra Helena e Jessica che dalle mistery room hanno continuato a litigare.