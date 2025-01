Rissa al GF tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, le immagini inedite in puntata: “Zoc*ola, ti gonfio”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata dell'8 gennaio, al Grande Fratello sono state mostrate le immagini inedite della rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes al Grande Fratello. L'episodio risale al 30 dicembre quando, dopo la puntata, l'ex di Non è la Rai aveva aggredito l'inquilina, accusandola di aver parlato dei suoi figli. Il filmato non era stato diffuso fino a stasera e il racconto dello scontro era stato restituito solo dalle testimonianze degli altri concorrenti.

Le immagini inedite della rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes

Dalle immagini, si vede chiaramente che Ilaria Galassi veva messo le mani addosso a Helena Prestes nello scontro che avevano avuto subito dopo la puntata del 30 dicembre. In realtà, era stata proprio Jessica Morlacchi a consigliare a Ilaria di andare a parlare con Helena, anche dopo averla sentita dire: "Ha parlato dei miei figli? La meno". L'ex di Non è la Rai si è scagliata contro la modella brasiliana, spingendola, dandole perfino un calcio e costringendo l'intervento degli altri inquilini per cercare di fermarla. Tutto condito anche da insulti pesanti: "Zoc*ola, ti gonfio".

Perché Ilaria Galassi ha aggredito Helena

In puntata, Galassi ha spiegato cosa l'ha spinta su tutte le furie: "Avrei preferito che dicesse tante cose brutte di me, ma non dei miei figli". A quel punto, Helena ha spiegato: "Non mi è piaciuta la tua battuta, hai chiesto a tuo figlio se il suo papà ti stesse tradendo, dopo che non lo vedevi da tempo". Anche Luca Calvani è intervenuto, dicendo a Galassi: "Lei non ha parlato di tuo figlio, aveva solo espresso il suo pensiero". Dello stesso parere anche Cesara Buonamici:

Helena aveva solo detto che una madre che incontra il figlio dopo tanto tempo gli ha chiesto: "Ma papà mi ha messo le corna?". Lei contro il tuo bambino non ha detto niente, era una cosa comprensibile. Quando però Jessica ti dice "Parla di tuo figlio" tu hai perso la testa, non sai cosa lei abbia detto e sei entrata in paranoia.