video suggerito

Cosa è successo tra Helena Prestes e Ilaria Galassi, il retroscena sulla rissa al Grande Fratello: “L’hanno presa di peso” In queste ore, sono emersi nuovi dettagli sulla violenta lite tra Helena Prestes e Ilaria Galassi. I concorrenti del Grande Fratello hanno svelato la scena che non è andata in onda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spunta un retroscena sulla rissa tra Ilaria Galassi e Helena Prestes al Grande Fratello. Gli spettatori non hanno avuto modo di assistere alla scena perché la regia si è premurata di non inquadrarla e di staccare anche l'audio quando la situazione è degenerata. Tuttavia, ci ha pensato Lorenzo Spolverato a svelare qualche dettaglio in più su quanto accaduto. Martedì 7 gennaio scopriremo se la produzione prenderà dei provvedimenti. Intanto, Helena ha chiesto che Ilaria venga squalificata. E anche la stessa Galassi spera che il GF prenda dei provvedimenti nei suoi confronti per poter tornare a casa.

Grande Fratello, la lite violenta tra Helena Prestes e Ilaria Galassi

Partiamo da quanto è andato in onda. Gli spettatori che stavano seguendo la diretta nella notte tra lunedì 30 dicembre e martedì 31 dicembre, hanno sentito le urla di Ilaria Galassi e Helena Prestes. In particolare, l'ex ragazza di Non è la Rai intimava alla modella di non menzionare mai più suo figlio. Durante la nomination, la brasiliana aveva puntato il dito contro il modo in cui Ilaria ha parlato a suo figlio, chiedendogli se il padre fosse fedele. La regia inquadrava il giardino dove Chiara Cainelli stava chiacchierando con Stefania Orlando. All'improvviso, Chiara si è alzata di scatto e ha esclamato: "No, le sta mettendo le mani addosso". Poi, è intervenuta un'autrice che ha intimato a Galassi: "Ilaria in confessionale, subito!". A questo punto, la regia ha censurato la scena.

Il retroscena sulla rissa al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato, Eva Grimaldi e Stefania Orlando stavano parlando dell'accaduto. Stefania ha spiegato: "Lei era già carica dall'inizio della puntata". Eva, allora, ha svelato i timori che Ilaria le aveva confidato: "Il giorno prima mi aveva detto ‘Eva io da sola ho paura, perché mi conosco, parto e boom'. Io le ho detto che non va bene così". Stefania ha commentato che se è consapevole di perdere le staffe con facilità, a maggior ragione dovrebbe stare attenta. Lorenzo Spolverato è intervenuto e ha svelato la scena a cui ha assistito e che non è andata in onda:

Era nera. Ho dovuto prenderla di peso. Voi c'eravate? Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale. C'era la grande sorella (l'autrice, ndr) che la richiamava con il fiatone: "Ilaria, Ilaria in confessionale".