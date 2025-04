video suggerito

Chiara Cainelli scopre che la chiamano Peppa Pig, la reazione: “Secondo me non le assomiglio” In una diretta su Instagram Chiara Cainelli ha risposto ai fan che durante la sua esperienza al GF l’hanno soprannominata “Peppa Pig”. L’ex gieffina ha commentato con ironia prima di confessare: “Sono sensibile, queste cose mi colpiscono”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiara Cainelli in una diretta Instagram con Alfonso D'Apice, registrata ieri sera, ha reagito al soprannome che i fandom del Grande Fratello le hanno dato. Su X, durante la sua partecipazione al reality, i fan del programma l'hanno spesso chiamata "Peppa Pig". Con ironia l'ex gieffina ha risposto: "Secondo me non le assomiglio". Poi dopo ha ammesso di soffrirne.

Le parle di Chiara Cainelli sul soprannome Peppa Pig

Durante la diretta su IG con Alfonso D'Apice, Chiara Cainelli ha risposto al soprannome che i fandom le hanno dato, Peppa Pig. Con ironia l'ex gieffina ha risposto: "Secondo me non le assomiglio, io credo di somigliare più a uno scoiattolo o un coniglietto, no? Hanno questi dentini un po’ più sporgenti, credo di somigliare più a un castoro o a uno scogliattolino, più che a Peppa Pig, sinceramente". Poi, si è sfogata: "A me piacciono gli animali, quindi non è mai un’offesa per me. Se volete offendermi, impegnatevi di più. Non è che non mi feriscano (questi soprannomi, ndr), io sono sensibile, queste cose mi colpiscono. Però, fortunatamente, con gli anni ho saputo filtrare (le offese, ndr) quindi posso ironizzare su queste cose qua. Sono molto consapevole della persona che sono e dei miei difetti. So di essere molto paffutella e quindi se mi chiamate Peppa Pig, che vi devo dire? Va bene!".

Chiara Cainelli e la gelosia per Alfonso D'Apice

"Non mi ha messo le manette" ha scherzato Chiara Cainelli alla domanda di un fan sulla gelosia di Alfonso D'Apice. "Non sono gelosa, faccio solo qualche battuta" ha poi continuato. D'Apice ha allora risposto: "Sì, è gelosa. In questi giorni soprattutto. Non faccio esempi, ma lo è. Ieri a casa, stavamo per uscire, mamma dice "Quando sei entrato al GF, dopo 20 giorni hanno fatto delle magliette". Sa che Chiara non è gelosa. Chiara l'ha guardata e ha detto "Bruciamole"". Forse erano gadget legate alla precedente storia di Alfonso con Federica Petagna.