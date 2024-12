video suggerito

Violenta lite al GF tra Ilaria e Helena, la regia censura e intervengono gli autori: "Le ha messo le mani addosso" Caos nella notte al Grande Fratello. Ilaria Galassi e Helena Prestes hanno avuto una violenta lite che ha richiesto l'intervento degli autori.

A cura di Daniela Seclì

Notte turbolenta nella casa del Grande Fratello. Ilaria Galassi e Helena Prestes hanno avuto un violento scontro. "La apro in due": ha minacciato l'ex ragazza di Non è la Rai, poi la lite furiosa. Gli autori sono intervenuti a sedare la rissa, mentre la regia ha censurato l'audio. Ma come si è arrivati a tanto? Andiamo con ordine.

Cosa ha detto Helena Prestes quando ha nominato Ilaria Galassi

L'astio di Ilaria Galassi nei confronti di Helena Prestes si è acuito quando ha ascoltato la motivazione della nomination della modella. La gieffina ha spiegato:

Nomino Ilaria perché non mi piacciono i suoi atteggiamenti. Non vedevo l'ora di nominarla. Non mi piace come hai risposto a tuo figlio, non mi piace che hai detto a tuo figlio cose personali, non mi piace come ti sei comportata con Maria.

In diretta, Galassi si è limitata a commentare: "Non me lo aspettavo. Ma in questo momento non sono molto lucida, quindi va bene". Menzionando il figlio di Ilaria Galassi, Helena Prestes si riferiva a una scena avvenuta nella puntata del Grande Fratello del 23 dicembre. Quando il bambino è entrato nella casa, l'ex ragazza di Non è la Rai si è informata sulla condotta del suo compagno: "Papà è bravo? C'ha un'altra tuo padre? Hai visto un'altra? Nessuna amichetta".

Il violento scontro tra Ilaria Galassi e Helena Prestes

Subito dopo la diretta, il malessere di Ilaria Galassi è apparso evidente. La concorrente si è recata da Zeudi Di Palma e le ha detto: "Non mi è piaciuta l'uscita della tua amica. Ha messo in mezzo mio figlio. È meglio che sto zitta altrimenti la apro in due. Di me può dire qualsiasi cosa, di mio figlio no". E ha continuato nel suo sfogo: "Deve stare molto attenta, molto. Di me può dire qualsiasi cosa, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro". Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi le hanno consigliato di parlarne con Helena Prestes, ma senza usare toni eccessivi. Purtroppo la situazione è degenerata.

La regia censura e intervengono gli autori

Mentre la regia inquadrava Stefania Orlando e Chiara Cainelli che conversavano, si sono sentite delle urla provenire dalla casa. Le voci erano quelle di Ilaria Galassi e Helena Prestes. Chiara si è alzata di scatto: "No, le sta mettendo le mani addosso". Dato che la scena non era inquadrata non è dato sapere se sia stata Ilaria ad aggredire Helena o viceversa. Una cosa è certa, si è sentito distintamente l'intervento perentorio di un'autrice: "Ilaria in confessionale, subito!". Poi, la regia ha staccato l'audio. Biccy.it riporta le parole di Javier Martinez che avrebbe confidato a Shaila Gatta: "Quando sono arrivato da Helena, mi è anche mezza venuta addosso Ilaria…mentre è stata portata via“.