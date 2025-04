video suggerito

Alfonso Signorini scopre la raccolta fondi per Zeudi Di Palma: “Ma scherziamo? Ha già preso soldi dal GF” Dopo aver scoperto la raccolta fondi aperta dai fan per Zeudi Di Palma, il conduttore del Grande Fratello si è mostrato stupito. Nel corso del suo show Boom, ha chiarito: “Lei ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al momento la raccolta fondi lanciata dai fan per Zeudi Di Palma è arrivata a 32mila euro, ma la cifra è destinata a salire. L'obiettivo è raggiungere 50mila euro, corrispondente al montepremi destinato al vincitore del Grande Fratello. La notizia del fundraising è arrivata all'orecchio di Alfonso Signorini, conduttore del reality show, che nel corso della sua rubrica Boom si è mostrato stupito dell'iniziativa.

Alfonso Signorini sulla raccolta fondi per Zeudi Di Palma: "Ha già vinto il suo bottino come concorrente"

"Ma stiamo scherzando? Ma è vera sta roba?" si chiede stupito Alfonso Signorini parlando della raccolta fondi per Zeudi Di Palma. "Ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene piagata. Ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello" ha chiarito il conduttore. Ha poi spiegato come funzionano i pagamenti nella trasmissione: "Non solo prendono soldi per fare il Grande Fratello ma anche per partecipare nel parterre degli ex concorrenti. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito".

La raccolta fondi aperta dai fan per Zeudi

La raccolta fondi per Zeudi Di Palma è stata lanciata su X poco dopo la finale del Grande Fratello del 31 marzo. Ad aprirla è stato il fandom Zeudiners HQ, che spiega in un messaggio: "Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto". Le donazioni partono da 10 euro per arrivare a 1000. "Zeudi Di Palma vera vincitrice", si legge ancora. C'è poi spiegato il perché dell'iniziativa: "Nonostante l'enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui". Il riferimento è al quinto posto della concorrente del reality, giudicato un'ingiustizia dai fan prevalentemente brasiliani o provenienti da paesi ispanofoni.