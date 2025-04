video suggerito

I fan di Zeudi Di Palma dopo il GF aprono una raccolta fondi per raccogliere 50mila euro e risarcirla del montepremi Dopo la finale del Grande Fratello, alcuni fan di Zeudi Di Palma hanno aperto per lei una raccolta fondi con l'obbiettivo di raccogliere 50mila euro, somma che avrebbe vinto nel programma (il montepremi totale è di 100mila, ma la metà viene dato in beneficenza). "Vera vincitrice, questo è solo un piccolo regalo da parte nostra", si legge sulla pagina X delle 'Zeudiners', fandom dell'ex Miss Italia, che ha avviato l'iniziativa.

A cura di Elisabetta Murina

Zeudi Di Palma si è classificata al quinto posto al Grande Fratello 2025. Vincitrice Jessica Morlacchi, al secondo posto Helena Prestes. Secondo molti fan dell'ex Miss Italia, nei mesi finiti più volte in tendenza su X con l'hashtag Zeudiners, sarebbe però la vera vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini. Per questo motivo hanno deciso di lanciare sui social una raccolta fondi con l'obbiettivo di raccogliere la somma di 50mila euro, corrispondente al montepremi che la concorrente avrebbe potuto vincere grazie al programma. In realtà, il totale è di 100mila euro, ma la metà viene devoluta in beneficenza.

La raccolta fondi aperta dai fan di Zeudi di Palma

Il giorno dopo la finale del Grande Fratello, andata in onda il 31 marzo, le fan di Zeudi di Palma hanno voluto lanciare su X una raccolta fondi a lei dedicata. Ad aprirla la pagina fandom che porta il nome di Zeudiners HQ, che spiega in un messaggio: "Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto".

Cliccando il link lasciato a disposizione, si accede a una pagina della piattaforma Go Fund Me e si ha la possibilità di donare qualsiasi somma a favore dell'ex concorrente, da 10 euro fino a 1000 (donazione finora più generosa). "Zeudi Di Palma vera vincitrice", si legge. E poi la spiegazione del perché è stata aperta questa iniziativa: "Nonostante l'enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui". Il sito è in lingua spagnola, come si legge alla fine della pagina, il che fa pensare sia stato aperto da alcuni fan fuori dall'Italia della concorrente. Fanpage.it aveva indagato la provenienza del sostegno alla concorrente, scoprendo che nel suo caso molti voti provenivano dal Brasile e da paesi ispanofoni.

La raccolta fondi per Zeudi Di Palma aperta dalle fan su X

Le prime parole di Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello

Zeudi Di Palma è arrivata al quinto posto al Grande Fratello, durante la finale andata in onda il 31 marzo su Canale 5. Arrivata in studio, la concorrente ha spiegato: "Il momento più brutto è stato quando mi è stato detto che strumentalizzo la mia sessualità. È un colpo basso per me. Però l'abbiamo superato". Il riferimento è a quando, negli scorsi mesi, Helena Prestes l'ha accusata di fingere la sua bisessualità per il gioco. Dalla sua parte, le opinionista Beatrice Luzzi e Cesare Buonamici: "Secondo me tu esci vincitrice in ogni caso". "Studio Sociologia, mi mancano nove esami, vorrei fare cinema o spettacolo", ha spiegato l'ex Miss Italia guardando al futuro.