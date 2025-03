Finale Grande Fratello, chi sarà il vincitore: televoto ancora aperto tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli

Questa sera, lunedì 31 marzo, alle ore 21.30 circa va in onda la finale del Grande Fratello in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. Chi sarà il vincitore tra i finalisti? I concorrenti ancora in gara sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. In studio anche le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. E Rebecca Staffelli.

14 minuti fa 19:50 Il chiarimento tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma poco prima della finale Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma sono state protagoniste di un duro scontro. Tra le varie accuse che Mavi ha mosso contro l'ex Miss Italia, anche quella di non ammettere il bacio che ci sarebbe stato con Alfonso D'Apice. In queste ore, le due hanno avuto un chiarimento. La Dottoressa ha spiegato: "La mia è nata come una battuta, non era un'accusa". Zeudi ha replicato, dicendo di esserci rimasta male. Ma anche Minghetti ci è rimasta male quando Zeudi l'ha invitata a "farsi un esame di coscienza". Dopo avere chiacchierato a lungo, hanno compreso che tra loro c'è stato solo un fraintendimento e hanno ritrovato un equilibrio. A cura di Daniela Seclì 44 minuti fa 19:20 Chi sarà il vincitore? I risultati del sondaggio Stasera gli spettatori conosceranno il nome del vincitore del Grande Fratello. Chi si porterà a casa la vittoria tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti? Fanpage.it ha chiesto ai lettori di votare il preferito per la vittoria. Il sondaggio ha evidenziato una preferenza per Zeudi Di Palma, seguita da Helena Prestes. Le percentuali: Zeudi Di Palma 48%;

Helena Prestes 33%;

Lorenzo Spolverato 14%;

Mariavittoria Minghetti 2%;

Jessica Morlacchi 2%;

Chiara Cainelli 1%. A cura di Daniela Seclì 1 ora fa 18:56 Televoto ancora aperto per decidere l'ultimo finalista Il primo verdetto che Alfonso Signorini darà nel corso della finale del Grande Fratello sarà l'esito del televoto tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Una delle due si unirà ai quattro finalisti e proseguirà la corsa verso la vittoria. L'altra dovrà lasciare la casa. A cura di Daniela Seclì 1 ora fa 18:36 Chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025 I finalisti del Grande Fratello sono: Zeudi Di Palma;

Helena Prestes;

Jessica Morlacchi;

Lorenzo Spolverato. A loro si aggiungerà una concorrente tra: Chiara Cainelli;

Mariavittoria Minghetti. A cura di Daniela Seclì 1 ora fa 18:32 A che ora inizia la finale del Grande Fratello su Canale5 e su Mediaset Infinity La finale del Grande Fratello andrà in onda a partire dalle ore 21:35 su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity. La diretta si protrarrà fino all'01:45 circa, quando lascerà spazio al TG5 e alla replica di Striscia la Notizia. A cura di Daniela Seclì 1 ora fa 18:30 La finale del Grande Fratello stasera su Canale 5: le anticipazioni Dopo 197 giorni va in onda la finale del Grande Fratello. Alfonso Signorini accompagnerà gli spettatori in una lunga diretta fino alla proclamazione del vincitore. I concorrenti che hanno già conquistato un posto in finale sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. La puntata si aprirà con un primo verdetto importante. Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, infatti, conosceranno il risultato del televoto. Solo una delle due si aggiungerà alla rosa dei finalisti. Nel corso della serata, i concorrenti riceveranno sorprese emozionanti. Poi, dopo una serie di eliminazioni, si arriverà alla proclamazione del vincitore. A cura di Daniela Seclì