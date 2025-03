Jessica Morlacchi esausta prima della finale del GF: rimproverata dagli autori del programma per un suo gesto

video suggerito

Manca qualche ora alla finale del Grande Fratello, in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. A poco dall'ultimo appuntamento con il reality show, Jessica Morlacchi è stata rimproverata dalla produzione del programma per via di un suo gesto. In molti si chiedono se quello che ha fatto avrà delle conseguenze.

Jessica Morlacchi rimproverata dagli autori del Grande Fratello: il gesto a poche ore dalla finale

Stando a quanto riportato da Gossip e tv, i sei finalisti del Grande Fratello sono stati chiusi in una stanza per via di alcuni lavori nel giardino della Casa in vista della finale. Jessica Morlacchi, però, è stata ripresa dalle telecamere del reality mentre assumeva un atteggiamento particolarmente irrequieto. La finalista, infatti, armata di una gruccia stava tentando di forzare la porta finestra per uscire all'aperto. I suoi tentativi di "evasione", però, sono stati bloccati da uno degli autori che dai microfoni le ha fatto presente che non poteva lasciare la camera: "Jessica, non devi uscire". Subito dopo, la cantante ha buttato a terra la gruccia e si è allontanata pensierosa e visibilmente provata. Su X in molti si chiedono se il suo gesto possa avere delle ripercussioni.

Chi sono i sei finalisti del Grande Fratello: Helena Prestes e Zeudi Di Palma favorite

È quasi finita l'attesa per scoprire il vincitore del Grande Fratello 2025. La finale va in onda il 31 marzo e sono sei i concorrenti rimasti: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti (queste ultime due in nomination). Le due grandi favorite per la vittoria finale sono Zeudi Di Palma e Helena Prestes, con quest'ultima che si conferma come la possibile vincitrice (con una quota di 1,75). Zeudi Di Palma è la principale sfidante di Helena Prestes, a quota 3.30.