video suggerito

Chi vince la finale del Grande Fratello 2025: sondaggio e pronostici sulla vittoria e il televoto Stasera la finale del Grande Fratello 2025 con sei concorrenti ancora in gara. Helena Prestes guida i pronostici, seguita da Zeudi Di Palma. Più staccati Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Il vincitore sarà deciso esclusivamente dal televoto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del Grande Fratello 2025, in onda il 31 marzo, è finalmente arrivata, e l’attesa per scoprire il vincitore cresce tra i telespettatori. Con sei finalisti in gara – Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, queste ultime due in nomination per la finale – i pronostici si basano sulle quote fornite dalle principali agenzie di scommesse e fanno il paio rispetto alle dinamiche che sono emerse durante il percorso di tutti i concorrenti.

Televoto finale Grande Fratello: come votare da telefono e in streaming

Il vincitore del Grande Fratello 2025 sarà deciso esclusivamente dal pubblico tramite il televoto. Ecco le modalità per esprimere la propria preferenza. Tramite SMS: inviare un messaggio al numero 477.000.2 con il nome della persona (massimo 3 voti per ogni numero). Dal sito ufficiale: collegarsi a www.grandefratello.mediaset.it e seguire le istruzioni per votare. Tramite l’app Mediaset Infinity: scaricare l’app e accedere alla sezione dedicata al televoto. Tramite Smart TV e decoder abilitati: utilizzare il tuo dispositivo per partecipare direttamente alla votazione

I pronostici sul vincitore e le quote per ogni finalista

Ci sono due grandi favorite per la vittoria finale: Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Per quanto riguarda Helena Prestes, si conferma la principale possibile vincitrice con una quota di 1.75, segno di un forte sostegno da parte del pubblico. Il suo percorso turbolento, segnato da relazioni intense e scontri, come quello con Jessica Morlacchi, potrebbe averla resa una figura polarizzante ma amatissima. La sua capacità di resistere alle difficoltà e il supporto evidente nei sondaggi la pongono in pole position per il trionfo. Zeudi Di Palma è a quota 3.30 ed è la principale sfidante di Helena Prestes. È entrata come outsider, ma ha conquistato terreno grazie a un fandom crescente. Il televoto potrebbe darle la spinta finale.

Gli altri concorrenti: Lorenzo Spolverato (quota 10.00), Jessica Morlacchi (quota 13.00), Chiara Cainelli (quota 21.00), Mariavittoria Minghetti (quota 26.00).

Il sondaggio di Fanpage.it sul vincitore del Gf 2025

Puoi partecipare al sondaggio di Fanpage.it: "Chi vincerà il Gf 2025". Si può votare fino a oggi alle 18.30 e il sondaggio, ovviamente, ha puramente valore indicativo.