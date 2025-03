Chi sono i finalisti del Grande Fratello e cosa dicono i pronostici sulla vittoria

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

I finalisti del Grande Fratello

I finalisti del Grande Fratello sono Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Ancora in gara anche Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli che dovranno contendersi un posto in finale. L'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli andrà in onda lunedì 31 marzo alle ore 21:30 su Canale5.

Lorenzo Spolverato finalista, dalle liti all'amore con Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato finalista, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lorenzo Spolverato è stato il concorrente più controverso di questa edizione del Grande Fratello. La sua esperienza si è dipanata tra liti furiose con i suoi compagni di avventura, pugni contro i muri ed effusioni con Shaila Gatta che hanno spinto Alfonso Signorini a consigliare alla coppia di darsi una calmata. Parte preponderante del suo percorso nel reality è stata la relazione, già citata, con la ballerina Shaila Gatta. Inizialmente, la concorrente sembrava aver scelto Javier Martinez, ma durante un soggiorno nell'edizione spagnola del Grande Fratello, è scoccato l'amore tra lei e Spolverato. Da allora, si sono alternate discussioni feroci in cui si sono insultati a vicenda, a dichiarazioni d'amore che sembravano scritte da Lory Del Santo per una puntata di The Lady. Shaila è stata eliminata, valuteranno se proseguire nella relazione quando si ricongiungeranno.

Zeudi Di Palma finalista, entrata in sordina poi il triangolo con Helena e Javier

Zeudi Di Palma finalista, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Zeudi Di Palma sembrava destinata a essere una meteora, uno di quei concorrenti che entrano a percorso già iniziato e escono dal gioco prima che inizi la fase finale. Per la Miss Italia così non è stato. È riuscita a imporsi nelle dinamiche del gioco e a farsi notare dal pubblico, ottenendo una schiera di fan che stanno provando a portarla alla vittoria. Entrata nella casa come colei che aveva avuto un flirt con Alfonso D'Apice, ben presto ha manifestato il suo interesse per Helena Prestes. Quando la concorrente è uscita dalla casa, si è avvicinata a Javier Martinez, salvo poi assicurare di non avere mai messo in dubbio il sentimento che provava per l'amica. Troppo tardi. Il suo avvicinamento a Javier – di cui Helena era innamorata – ha sancito la definitiva rottura tra le due. Negli ultimi giorni, Zeudi è stata attaccata anche da Shaila Gatta e Chiara Cainelli, ritrovandosi a fare l'ultimo miglio del reality in solitaria. Nella casa Zeudi Di Palma ha parlato della sua bisessualità, sperando che la sua storia possa essere d'aiuto ai tanti ragazzi che temono di subire pregiudizi per via del loro orientamento sessuale.

Helena Prestes finalista, i conflitti con Zeudi e Lorenzo, la conquista di Javier

Helena Prestes finalista, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Helena Prestes ha avuto un percorso turbolento ed è riuscita a guadarsi la finale solo a un passo dall'ultima puntata. All'inizio dell'esperienza ha vissuto un'intensa infatuazione per Lorenzo Spolverato. Un legame che si è spezzato irrimediabilmente quando l'uomo ha iniziato una relazione con Shaila Gatta. La modella, poi, ha costruito una bella amicizia con Luca Calvani, ma ciò l'ha portata a entrare in guerra con Jessica Morlacchi. Tra provocazioni reciproche, le due hanno avuto un violento scontro. La cantante ha ecceduto nelle parole usate contro Helena, mentre la modella ha esagerato lanciandole un bollitore pieno d'acqua. Il televoto seguito allo scontro, ha segnato l'uscita dalla casa di Helena. Ma qualche settimana più tardi, il pubblico ha deciso che poteva rientrare in gioco. Dietro la porta rossa aveva lasciato quella che reputava un'amica, Zeudi Di Palma. Ma quando ha appreso del suo avvicinamento a Javier ha troncato ogni rapporto con lei, accusandola di essere falsa e di avere sfruttato la loro amicizia per carpire l'interesse dei fan. Dopo qualche tempo, infine, si è concretizzata la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez, che oggi parlano addirittura dell'ipotesi di mettere su famiglia.

Jessica Morlacchi finalista, l'amore per Luca Calvani e lo scontro con Helena

Jessica Morlacchi finalista, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Jessica Morlacchi al Grande Fratello è andata da un eccesso all'altro. Dalla prepotenza nei confronti di alcuni suoi compagni di avventura alla pace dei sensi. Sin da subito, la cantante si è avvicinata a Luca Calvani. Tra i due è nata un'amicizia particolarmente affettuosa, che ha fatto scattare in Jessica una forte gelosia. Così, ha cominciato a scagliarsi contro tutte coloro che creavano un rapporto altrettanto bello con l'attore, da Amanda Lecciso a Helena Prestes. Dopo lo scontro violento con Helena, già menzionato, ha deciso di lasciare la casa perché riteneva di non poter essere messa sullo stesso piano della concorrente (anche lei era stata spedita al televoto per l'eliminazione). Fuori dalla casa ha avuto modo di chiarire con Helena e quando è rientrata in gioco per volere del pubblico, non ha più discusso con lei. In realtà, si è quasi completamente isolata, tenendosi alla larga dalle dinamiche del gioco e attendendo pazientemente l'ultima puntata.

Tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, la quinta finalista

Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Lunedì 31 marzo andrà in onda l'ultima puntata del Grande Fratello. Il primo verdetto della finale del reality condotto da Alfonso Signorini riguarderà Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Le due concorrenti non hanno ancora ottenuto un posto in finale. Chiara nella casa si è legata ad Alfonso D'Apice mentre Mariavittoria ha una relazione con Tommaso Franchi. Dovranno sfidarsi al televoto. Una di loro sarà eliminata, mentre l'altra otterrà il titolo di finalista.

I pronostici della finale: chi vincerà il Grande Fratello?

Chi vincerà il Grande Fratello? I concorrenti che possono contare su fandom più agguerriti sono Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Ma non è detto che non ci sia un colpo di scena, come a volte accade con il televoto flash. I pronostici prevedono un testa a testa tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, seguite da Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Poi Mariavittoria Minghetti e ultima Chiara Cainelli.