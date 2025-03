La pace di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra una puntata di The Lady: gli Shailenzo al limite tra realtà e copione

A cura di Gaia Martino

A Lorenzo Spolverato interessa entrare a far parte del cast di The Lady, e si vede. Le immagini della casa del Grande Fratello di ieri sera che hanno visto la pace degli Shailenzo dopo la lite fuoriosa in puntata e le accuse pesanti che si sono rivolti negli ultimi giorni sembrano essere state scritte da Lory Del Santo per il suo nuovo progetto. Lo stesso nel quale desidererebbe inserire alcuni concorrenti dell'attuale edizione del reality. Lo pensano anche i telespettatori e fan del programma che su X stanno commentando in queste ore quanto accaduto tra le quattro mura di Cinecittà. Monologhi smielati, pianti dirotti e un bacio senza freni in giardino, davanti alle telecamere, sono i momenti più chiacchierati.

The Lady è la web serie diretta da Lory Del Santo che diventò uno dei primi fenomeni italiani di Youtube per i meme e l'ilarità che generano le scene. Il confronto conclusosi con la pace di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha provocato le stesse reazioni nel pubblico: in pochi se non i "fandom" più accaniti hanno visto in loro un ritorno di fiamma dettato dal reale interesse e dall'amore. Quella trasmessa in diretta sul canale 55 del digitale terrestre ieri sera è sembrata la recita di un copione.

La pace degli Shailenzo al Grande Fratello

Tutto è iniziato quando Lorenzo Spolverato si è seduto in giardino di fronte a Shaila Gatta e ha iniziato a fissarla, in silenzio, per diversi minuti. Con una sigaretta tra le dita e lo sguardo puntato, ricambiato dalla sua fidanzata, il modello potrebbe aver superato il primo provino per il nuovo progetto di Del Santo.

Concluso il silenzio, i due si sono confrontati sulle loro colpe e sulle accuse che si sono rivolti negli ultimi giorni. Poi al centro del giardino hanno iniziato a danzare sulle note di All of me di John Legend sussurrandosi parole d'amore, smielate, accompagnate da lacrime e singhiozzi. "Shaila, io non ho regole in amore, non le so. La mente la lascio a casa, ho dato spazio al cuore. Vivo, penso meno e vivo di più. Questo ho fatto. Ciao Shaila, sei sempre stata Shaila, ci sei sempre stata Shaila" ha dichiarato Lorenzo. Poi ancora, tenendo tra le mani la faccia dell'ex velina, ha continuato:

Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po' di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ti ricordi quando mi hai chiesto "Ti sei mai mai chiesto perché ci siamo incontrati?". Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te Shaila. Ti amo davvero tanto. Sei un magnete dalla prima volta che ti ho visto. Questa è la conferma di un amore.

Il confronto si è concluso con un bacio senza freni davanti alle telecamere e l'episodio è quello più chiacchierato sui social. In particolare su X le immagini di loro due avvinghiati sono già diventati oggetto di meme esilaranti: "Ciak si gira", "Che cinema", "Livello recitazione mode on", "Neanche nei film si vede questa roba", sono alcuni dei commenti dei telespettatori.

