video suggerito

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fanno pace al GF: “Non ho mai amato nessuno come amo te” Dopo le furiose liti degli ultimi giorni, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono riavvicinati al Grande Fratello. Tra le lacrime si sono confrontati su quanto accaduto prima di scambiarsi un passionale bacio. Lui le ha confessato: “Non ho mai amato nessuno come amo te”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1.288 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembrava non ci fossero più possibilità per gli Shailenzo dopo l'ultima furiosa lite nella puntata di lunedì scorso. Invece ieri sera nella casa del Grande Fratello i due si sono riavvicinati. Grazie a Giglio, Spolverato ha trovato il coraggio di affrontare la ex fidanzata la quale, davanti a lui, gli ha chiesto scusa. "Mi dispiace di tutto quello che ci siamo combinati. Ti chiedo scusa" ha confessato l'ex velina prima di confrontarsi a cuore aperto e confessare di non aver mai pensato di rinnegare il loro amore. Entrambi in lacrime, si sono abbracciati prima di baciarsi appassionatamente.

La pace tra gli Shailenzo. "Non ho mai amato nessuno come amo te"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ieri sera si sono ritagliati del tempo per chiarire dopo gli ultimi scontri e la rottura definitiva di qualche giorno fa. Dopo il confronto, si sono abbracciati e hanno iniziato a ballare sulle note di All of me di John Legend. Il modello milanese, in lacrime, ha così dichiarato alla fidanzata: "Sei la persona più preziosa di questo percorso. Penso di aver imparato tanto da te, anche un po' di leggerezza in più, a chiedere aiuto. Ti ricordi quando mi hai chiesto "perché ci siamo incontrati?". Ci siamo incontrati per crescere insieme. Non ho mai amato nessuno come amo te".

Tra una parola d'amore e l'altra, i due si sono anche scambiati un passionale bacio. "Viviamoci il presente" ha proposto la ballerina, sebbene non nasconda di avere paura dei propri sentimenti. Anche Lorenzo ha superato la razionalità per lasciare spazio al cuore. "Ce l'ho con me perché non mi sono fatta del bene e soprattutto non ho fatto del bene alla persona che ho al mio fianco" ha continuato l'ex velina.

"Mi sono sfogata con le persone sbagliate"

Dopo la pace con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha parlato con Mariavittoria. Dopo il momento buio vissuto il giorno precedente, con più lucidità, ha confessato di essersi "sfogata con le persone sbagliate" che l'avrebbero inferocita ancora di più. Il riferimento sarebbe a Chiara e Zeudi. "Non penso tutte quelle cose brutte, sono un essere umano. Sfido chiunque a essere perfetto qui dentro. Non sapevo come gestire una cosa così grande. Mi sono vergognata così tanto di me che volevo andare via. Ho tirato fuori una parte così rabbiosa che mi sono vergognata. Tante cose non le penso. Qualcuno ha incalzato, mi sono sfogata con le persone sbagliate. Mi sono persa per la strada", le parole.