Shaila Gatta e la frattura totale con Lorenzo Spolverato, le pesanti accuse: "Falso, mi ha usato, ha detto che non valgo" Al Grande Fratello, Shaila Gatta scrive il capitolo finale della relazione con Lorenzo Spolverato. La ballerina è delusa dal concorrente e non ha intenzione di tornare sui suoi passi.

A cura di Daniela Seclì

Frattura totale tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 marzo. La ballerina non si fida più del concorrente. Ritiene sia "falso", uno "stratega" e che l'abbia "usata". Insomma, sembra che stavolta la relazione sia finita davvero. Alla luce delle accuse che si sono lanciati, appare improbabile una riconciliazione. Almeno nell'immediato.

Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha commentato con amarezza la fine della relazione con Lorenzo Spolverato. A Chiara Cainelli ha confidato: "L'unico mio errore è avere amato veramente qualcuno". Quindi ha accusato l'ex di averla salvata nel televoto flash solo per strategia:

È falso. Ti sei salvato agli occhi della gente, non hai salvato me. Non ci casco più. Una persona che mi ama, ha avuto il coraggio di dire che se sto con voi (con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, ndr) è perché da sola non valgo abbastanza. Dovresti essere felice che ho due amiche, invece rosichi. Lui è in competizione con me. Alla fine della fiera, Lorenzo è in competizione con me.

Shaila Gatta ha chiuso con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta ha assicurato che nelle prossime due settimane che mancano alla finale del Grande Fratello non muoverà un dito per recuperare il rapporto con Lorenzo Spolverato. Ormai è convinta che lui non l'abbia mai amata davvero:

Il suo non è né amore, né amor proprio. È niente. Sei diventato una libellulla? Sei diventato una principessa? Dov'è il carattere di Lorenzo? Dov'è Lorenzo?

Poi, l'ennesimo attacco da cui traspare tutta la sua delusione per una relazione finita nel peggiore dei modi: "Lorenzo non è un signore. La sua è strategia. È bravo a rigirarsi le frittate. Io non gli credo più in niente. Mi sta usando". È il capitolo finale degli Shailenzo o riusciranno a trovare un punto d'incontro? Non resta che seguire le ultime puntate del reality.