Shaila Gatta litiga con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Fai il teatrino da mesi, sei infantile” Nella puntata di lunedì 17 marzo del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono protagonisti di un duro confronto. Oltre a criticare il gieffino per il suo comportamento, l’ex velina si irrita con lui per aver parlato di lei con Helena Prestes e Javier Martinez. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 17 marzo Alfonso Signorini torna sulla relazione tra Shaila Gatto e Lorenzo Spolverato. A detta del conduttore, i due si sono lasciati malissimo e le clip che mostra prima del loro confronto non possono che confermare le sue parole. L'ex velina, poi, sbotta quando scopre che il gieffino ha parlato di lei e della loro relazione con Javier ed Helena.

La rottura tar Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Le clip che vengono trasmesse nel corso della puntata di lunedì 17 marzo del Grande Fratello evidenziano come i rapporti tra i due concorrenti siano profondamente tesi. "Una persona che dopo la puntata non ti parla, che pretende? Devo stare dietro a te? A chi non frega niente dopo quattro mesi, a me o a te? Fai il teatrino da sei mesi. Indossi una maschera in cui fai finta di essermi amico, ma io e te non siamo amici" osserva l'ex velina di Striscia la notizia. "Perché devi buttarmi me*da addosso? Cosa ti ho fatto? Non sto fingendo" risponde Lorenzo Spolverato. Shaila, poi, si chiede se in tutti i mesi della relazione con Lorenzo il sentimento sia stato vero o frutto di un'idealizzazione. Il gieffino, però, assicura che il sentimento tra loro è sempre stato reale e che anche dopo la loro relazione hanno continuato ad avere un rapporto: "Mi sono allontanato quando lei mi ha detto che le ero scaduto".

Shaila Gatta: "Lorenzo Spolverato non doveva parlare di me con Helena e Javier"

"Adesso come adesso Lorenzo non è il meglio. È infantile" rivela Shaila Gatta. L'ex velina, poi, sbotta quando scopre che Spolverato ha parlato di lei e della loro relazione con Javier ed Helena. "Alleati adesso? Il teatro dell'assurdo è Lorenzo che parla con Helena dei cavoli miei, siamo alla frutta – si infervora Shaila – Non me lo sarei mai aspettato. Hai mai visto parlare di me con loro? Con che coraggio hai detto peste e corna? Non mi piaci proprio".