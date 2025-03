video suggerito

Lory Del Santo: “Voglio Lorenzo Spolverato del Gf nella prossima stagione della mia serie The Lady” Lorenzo Spolverato sogna di diventare attore. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini gli ha rivelato che Lory Del Santo lo vorrebbe nella nuova stagione della sua webserie cult “The Lady”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Lorenzo Spolverato ha un sogno: diventare attore. E ad aprirgli le porte del successo potrebbe essere proprio Lory Del Santo, regista della webserie The Lady. A rivelarlo è Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, occasione in cui il conduttore testa il talento del gieffino con una prova attoriale.

Alfonso Signorini a Lorenzo: "Improvvisa un monologo, c'è un regista che ti vuole e ti sta guardando"

Alfonso Signorini rivela che Lorenzo Spolverato ha lasciato il mondo della moda perché quando sfilava "non parlava mai", era muto e "usava solo il suo corpo". Aggiunge che il desiderio del concorrente è quello di fare l'attore per far conoscere la sua interiorità comunicando con il grande pubblico. Nel corso dell'ultimo appuntamento del reality, rivolgendosi al gieffino, gli rivela che c'è una firma importante del cinema italiano che ha parlato bene di lui. Poco dopo, senza svelarne l'identità, legge le sue dichiarazioni a Nuovo:

Trovo che Lorenzo abbia una bellissima faccia, interessante dal punto di vista cinematografico. Io ho in progetto una nuova fiction. Chissà.

Alfonso Signorini: "Lory Del Santo vuole Lorenzo Spolverato in The Lady"

Signorini informa Spolverato che il regista in questione sta seguendo la diretta e gli chiede di improvvisare una scena seguendo le sue istruzioni: "Tu e Shaila siete alle prese con l'organizzazione del vostro matrimonio, ma a una settimana dalle nozze scopri che lei è sparita. Ti ha lasciato perché non ti ama più". Dopo la performance del concorrente – a base di disperate dichiarazioni d'amore – il conduttore gli chiede di recitare in chiave comica, per poi interromperlo subito dopo a causa dello scarso risultato. "Alfonso, quando esco posso mandargli dei self tape. Ora sto sudando" si giustifica Spolverato. È a questo punto che Signorini vuota il sacco: "Vorrai sapere chi è questa firma. Questo regista ha firmato un cult, hai mai sentito parlare di The Lady? Al settimanale Nuovo ha detto che ti conosce bene e che ti aspetta per una cena. Ti vuole per la nuova stagione di The Lady. Ti conosce davvero?". Lorenzo, visibilmente sorpreso, conferma le parole di Del Santo: "Qualche anno fa sono andato con il mio agente a cena a casa sua, ci siamo conosciuti così. È una meraviglia, grazie".