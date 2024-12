Lory Del Santo risponde a Elisabetta Canalis su The Lady: “Tutti ridevano, ma era una cosa seria”

video suggerito

Lory Del Santo, ospite nel salotto de La Volta Buona, ha commentato le parole di Elisabetta Canalis sulla sua The Lady. Durante l'intervista a Belve, infatti, l'ex velina di Striscia La Notizia aveva paragonato le sue doti attoriali a quelle degli interpreti della webserie creata da Del Santo: "Là ci sono persone prese un po' a caso, sono quasi peggio di me".

Lory Del Santo: "The Lady non morirà mai, con quella serie ho osato"

Elisabetta Canalis, ospite a Belve, aveva parlato delle sue doti da attrice: "Mi fa molto ridere la serie televisiva The Lady. Lì non ci sono attori ma persone prese un po' a caso. Sono quasi peggio di me. Lory Del Santo prende persone dalla strada a recitare". Francesca Fagnani aveva nominato uno degli interpreti del cast: "Costantino Vitagliano è peggio di lei?". La risposta di Canalis: "No, lui è meglio". Lory Del Santo negli studi de La Volta Buona ha replicato al botta e risposta del programma di Rai2: "È stata una grande sorpresa. The Lady è stato il primo, nessuno aveva osato così tanto. Anche perché fare una serie così lunga di tre stagioni, senza attori a parte uno… Erano tutte persone qualsiasi".

Caterina Balivo, a quel punto, ha dato ragione a Canalis. "Anche il mio compagno Marco e il mio portiere hano recitato. Tutto gratis, anche le location. Il mio compagno mi boicottava. Ogni volta che gli attori dicevano la battuta, rideva anche nelle scene che non facevano ridere – ha spiegato Del Santo – Io sono serissima quando scrivo come sceneggiatrice e lui rideva perché non capiva come mai mi veniva in mente una cosa del genere. Io sono una vulcanica".

The Lady è il nome della webserie firmata da Lory Del Santo, responsabile della scrittura, della direzione, della produzione e del montaggio dell'opera. Di The Lady, disponibile su YouTube, si è spesso parlato sui social negli ultimi anni, diventando uno dei primi fenomeni online, attirando una grande fetta di pubblico che spesso ha ironizzato sulle trame e le battute degli episodi.