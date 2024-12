video suggerito

Loredana Bertè commenta l'intervista di Mammucari a Belve: "Francesca Fagnani una vera signora" Loredana Bertè con un tweet si è complimentata con Francesca Fagnani, una "vera signora" (come da lei descritta) davanti a Teo Mammucari che a Belve, indispettito dalle domande, ha lasciato lo studio e l'intervista da poco iniziata.

A cura di Gaia Martino

Loredana Bertè con un tweet si è complimentata con Francesca Fagnani dopo la breve ma intensa intervista a Teo Mammuccari che, indispettito dalle domande, ha lasciato lo studio in protesta mandando a quel paese la conduttrice. Quanto accaduto nella puntata di Belve di martedì 10 dicembre ha scatenato un grosso dibattito e molte persone – del mondo dello spettacolo o a lui vicine – sono intervenute per commentarlo. Dopo il messaggio dell'ex compagna di Mammucari, Thais Wiggers, è intervenuta anche Loredana Bertè.

Le parole di Loredana Bertè per Francesca Fagnani

Con un tweet su X, Loredana Bertè ha detto la sua riguardo l'intervista a Teo Mammucari a Belve, interrotta pochi minuti dopo dal suo inizio per il malcontento del conduttore. La cantante, oggi in tv come giudice di The Voice Kids, si è complimentata con Francesca Fagnani: "Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le "non signore", devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera SIGNORA. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole" ha scritto sui social.

Loredana Bertè conosce bene Belve e la sua conduttrice, Francesca Fagnani. Nella passata edizione del programma, in onda in prima serata su Rai 2, si è prestata alle "graffianti" domande della giornalista rivelando tutto di sé, dall'amore che prova per la sorella Mia Martini la cui assenza è incolmabile, ai suoi amori.

Il commento di Selvaggia Lucarelli su X: "Questo è l'anno del "ve l'avevo detto"

Anche Selvaggia Lucarelli (tirata in ballo ieri sera, durante l'intervista) ha commentato quanto accaduto a Belve. Su X ha condiviso il video della lite avuta con Teo Mammucari a Ballando con le stelle, nella passata edizione, scatenatasi dopo il suo commento post esibizione. "Questo è l'anno del "ve l'avevo detto" ha poi aggiunto come testo al tweet.