Teo Mammucari lascia lo studio di Belve di fronte a Francesca Fagnani: "Prima e ultima volta, vaffan***" Lo scontro tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari nello studio di Belve. Infastidito dalle domande della giornalista, il conduttore ha lasciato lo studio insultandola.

A cura di Stefania Rocco

Scontro tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari a Belve. Il conduttore ha abbandonato lo studio in aperta polemica nei confronti della collega. Prima di andare via, però, l’ha insultato approfittando del fatto di non essere ripreso: “Per me è la prima e l’ultima volta. Ma vaffanc***”.

Che cosa non ha funzionato tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani

A non funzionare nell'intervista è stato l'approccio di Mammucari alle domande di Fagnani. Il comico era apparso infastidito fin dall'inizio di fronte alla giornalista che gli aveva fatto notare che era stato lui a proporsi per essere intervistato. "Voleva venire qua. Perché si sente una belva?", aveva chiesto Fagnani, con Mammucari entrato subito sulla difensiva: "Volevo venire ma ho capito che le domande sono molto serie. Non sono a mio agio". A indispettirlo anche la scelta stilistica di Fagnani – comune a tutte le sue interviste – di dargli da lei: "Sì, sono anche permaloso. Stasera non lo sono, sono preoccupato. Di che? Mi stai dando del lei, non sono a mio agio".

Teo Mammucari: "Francesca, non sono Flavia Vento. Fermiamo l'intervista"

Mammucari ha provato a rispondere a un'altra serie di domande per poi fermarsi di nuovo infastidito: "Ma che facciamo due ore così? Non sono Flavia Vento. È tremenda questa cosa". Quindi ha chiesto apertamente di fermare l'intervista: "Francesca fermiamoci. Non mi piace, mi stai facendo passare per un cog*** pieno di sé. Non puoi chiedere a me se c’è qualcuno meglio di me. Certo, ce ne sono miliardi". Non ha però voluto fare i nomi dei colleghi che reputa migliori. Alla stessa domanda, due settimane fa, l'attore Riccardo Scamarcio aveva risposto con disinvoltura e un certo divertimento. Dopo avere dato a Fagnani della "maestrina", Mammucari si è quindi rivolto al pubblico: "Ragazzi io me ne vado, vi chiedo scusa. Non sono mai uscito da uno studio, sono venuto perché pensavo che quello che mi avevi detto in camerino, sarebbe accaduto. Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?". "Faccio sempre così, è il format", ha provato a spiegare la giornalista, quindi la stoccata: "Lei gioca a fare l'aggressivo, poi non riesce a rispondere alle domande". Quindi Mammucari ha imboccato l'uscita. "È la prima volta che mi capita", ha detto Fagnani rivolta al pubblico e Teo, uscendo, le ha risposto: "Ed è anche l'ultima. Ma vaffanc***". L'intervista è andata in onda in versione integrale, senza tagli.