Belve Crime, chi sono gli ospiti della prima puntata di martedì 10 giugno: le anticipazioni delle interviste Martedì 10 giugno 2025 va in onda la prima puntata di Belve Crime, lo spin off di Belve di Francesca Fagnani, in prima serata su Rai 2. Gli ospiti saranno Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula, Mario Maccione.

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani sarà ancora protagonista del martedì sera di Rai 2 con Belve Crime. Il suo famoso programma di interviste prosegue con un nuovo format dedicato alla cronaca. Martedì 10 giugno 2025, dalle 21.25 su Rai 2, è in programma la prima puntata dello spin off di Belve ideato e condotto dalla conduttrice e giornalista. Francesca Fagnani intervisterà protagonisti di vicende giudiziarie che hanno segnato la cronaca italiana le cui storie saranno introdotte dal giornalista Stefano Nazzi. Ecco chi sono gli ospiti della prima puntata di Belve Crime.

Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula, Mario Maccione gli ospiti di Belve Crime

Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula, Mario Maccione sono gli ospiti della prima puntata di Belve Crime, in onda martedì 10 giugno 2025 dalle 21.25 su Rai 2. Lo ha annunciato Francesca Fagnani con una IG story.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per omicidio della giovane Yara Gambirasio, risponderà alle domande della conduttrice e giornalista dal carcere di Bollate, a Milano, dove è stata registrata l'intervista. Francesca Fagnani intervisterà Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che con le sue dichiarazioni ha contribuito all'arresto di 32 componenti del Clan Spada di Ostia.

Massimo Bossetti

Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, componente della Banda della Uno Bianca, l'organizzazione criminale che seminò sangue e terrore dal 1987 al 1994, le cui rivelazioni al processo contribuirono a incastrare la banda, sarà ospite di Belve Crime per un'intensa intervista con la Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata dello spin off di Belve anche Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana che per anni è stato uno dei "mostri" che hanno seminato terrore, morte e inquietudine nella provincia di Varese. Le loro storie saranno introdotte a Belve Crime, prima delle interviste, dal giornalista Stefano Nazzi.