Quando inizia Belve Crime, il primo ospite è Massimo Bossetti: che ruolo avrà Stefano Nazzi Dal 10 giugno arriva su Rai2 alle 21:20 Belve Crime, lo spin off del noto programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La prima intervista sarà a Massimo Bossetti, colpevole dell'omicidio di Yara Gambirasio. La storia di ogni ospite sarà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista di cronaca e autore del podcast Indagini.

A cura di Ilaria Costabile

Il programma di interviste più famoso della tv, Belve, arriva in una nuova versione dedicata alla cronaca. Da martedì 10 giugno, in prima serata su Rai2 alle 21:20, arriva Belve Crime, spin off ideato e condotto da Francesca Fagnani e prodotto da Fremantle. La giornalista intervisterà colpevoli e protagonisti di vicende giudiziarie che hanno segnato la cronaca italiana, le cui storie verranno introdotte da Stefano Nazzi.

Come funziona lo spin off di Belve

Nelle puntate di Belve Crime verrà ascoltato chi, a suo modo, conosce i dettagli del delitto tra colpevoli e testimoni chiave, il programma si propone di indagare nella psicologia di chi ha commesso un reato, chi ha fatto del male e lo ha attraversato, provando a far emergere dettagli più che giudiziari, forse anche intimi degli intervistati. Saranno affrontati quei casi che hanno segnato l'opinione pubblica, per efferatezza quanto per dubbi e questioni talvolta irrisolte, affinché si possa entrare più a fondo nelle dinamiche di chi, quel delitto, lo ha toccato con mano. Prima di ogni intervista, condotta ovviamente da Francesca Fagnani, la storia di ogni ospite sarà introdotta da Stefano Nazzi, giornalista di cronaca nera, autore di libri ma soprattutto del podcast tra i più ascoltati in Italia, ovvero Indagini.

Il primo ospite di Belve Crime è Massimo Bossetti

Il primo ospite del programma che andrà in onda martedì 10 giugno, sarà Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della giovane Yara Gambirasio. Sia in Appello che Cassazione è stata la confermata la sentenza della Corte d'assise di Bergamo, sebbene Bossetti si sia sempre dichiarato innocente. L'ex operaio concede a Francesca Fagnani una lunga e inedita intervista, in cui rispondendo alle domande dirette della giornalista, racconta in prima persona e in maniera dettagliata quanto è accaduto. L'incontro è avvenuto nel carcere di Bollate, a Milano, diversamente dalle altre interviste dello spin off che, invece, sono state realizzate in studio.