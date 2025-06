video suggerito

Francesca Fagnani ha rinnovato il contratto con la Rai: "Per altri due anni condurrà Belve e Belve Crime" Tra le novità in arrivo per Francesca Fagnani, l'intenzione di allungare la nuova edizione di Belve. Dunque, più puntate e più interviste. Le indiscrezioni.

A cura di Daniela Seclì

La Rai non ha intenzione di lasciarsi sfuggire Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belve e Belve Crime avrebbe firmato un nuovo contratto biennale con l'azienda. Ci sarebbero delle novità per lei all'orizzonte. Secondo quanto trapela, l'intenzione sarebbe quella di allungare la durata del programma di Rai2 che continua ad appassionare gli spettatori.

Il futuro di Francesca Fagnani è in Rai: la firma del contratto

È Adnkronos a riportare la notizia. Secondo quanto sostiene, Francesca Fagnani avrebbe già firmato il nuovo contratto con la Rai e per altri due anni resterà legata all'azienda. Inoltre, ci sarebbero delle novità. Alla luce del successo della trasmissione Belve, le sarebbe stato proposto di allungare la nuova edizione portando sul piccolo schermo più puntate e, dunque, più interviste. Non è tutto. Potrebbe tornare anche la versione Crime del programma, una formula in partenza stasera alle ore 21:20 su Rai2.

Belve Crime su Rai2 da martedì 10 giugno: le interviste della giornalista

Intanto, martedì 10 giugno andrà in onda la prima puntata di Belve Crime. Francesca Fagnani intervisterà Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Inoltre, spazio anche a Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che con le sue rivelazioni ha permesso l'arresto di 32 componenti del Clan Spada di Ostia. Nella prima puntata, ci sarà anche Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, componente della Banda della Uno Bianca. E poi Mario Maccione, ex membro delle Bestie di Satana. Non resta che attendere di scoprire il riscontro che avrà questo esperimento. Intanto, a giudicare dalle indiscrezioni trapelate in queste ore, i fan di Belve potranno stare sereni. Per altri due anni sentiranno ripetere la loro domanda preferita: "Che belva si sente?".