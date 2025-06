Belve e Belve Crime su Rai 2 dopo lo stop estivo: quando riparte il programma di Francesca Fagnani

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani torna in tv con il suo programma di interviste, Belve, il prossimo autunno. Dopo lo stop estivo, la conduttrice televisiva e giornalista tornerà in onda con il suo format: cinque puntate dedicate alle interviste ai personaggi Vip influenti e una alla cronaca nera con Belve Crime. Visti i risultati e il riscontro social, la trasmissione in onda in prima serata su Rai 2 è considerata una delle punte di diamante della seconda rete Rai. Dopo la notizia sulla firma del contratto biennale, non ci sono più dubbi sul futuro di Belve e Belve Crime che torneranno in tv dopo le vacanze estive.

Quanto torna in tv Francesca Fagnani con Belve

Il fortunato format di interviste di Francesca Fagnani Belve tornerà sulle reti Rai in autunno. Stando a quanto apprende l'Adnkronos, il programma, in prima serata su Rai2, manterrà lo stesso assetto di quest'ultima stagione conclusasi per lo stop estivo. Cinque puntate saranno dedicate a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, e una puntata speciale, dal titolo Belve Crime, sarà dedicato alla cronaca nera. Lo spin off del format – andato in onda lo scorso martedì 10 giugno con le interviste a Massimo Bossetti, Tamara Ianni, Eva Mikula e Mario Maccione – ha riscosso un notevole successo registrando 1.570.000 spettatori e il 12,4% di share.

Francesca Fagnani ha firmato un contratto di 2 anni con la Rai

Adnkrons 10 giorni fa circa ha fatto sapere che Francesca Fagnani ha firmato un contratto con la Rai e per i prossimi due anni sarà legata all'azienda. Alla luce del successo della trasmissione – la cui ultima edizione ha registrato una media di 1.431.000 spettatori e il 9,04% di share per le cinque puntate trasmesse – si penserebbe anche ad un'ipotesi di allungare la durata portando sul piccolo schermo più puntante e quindi più interviste.