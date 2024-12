video suggerito

Perché Teo Mammuccari ha abbandonato l’intervista di Francesca Fagnani a Belve: “Perché mi dai del lei?” Teo Mammuccari ha lasciato lo studio di Belve, pochi minuti dopo l’inizio della sua intervista, perché non avrebbe gradito alcune domande a lui rivolte e l’atteggiamento della Fagnani che – come da tradizione – gli avrebbe dato del lei: “Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?”, il retroscena riportato dal Corriere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Teo Mammuccari non ha retto alle domande di Francesca Fagnani durante la registrazione della sua intervista per Belve ed ha lasciato lo studio. È successo ieri, negli studi televisivi Fabrizio Frizzi, di Rai 2, e l'accaduto ha lasciato tutti i presenti perplessi: DavideMaggio.it ha raccontato che dopo le prime domande della giornalista, il conduttore, visibilmente irritato, ha abbandonato l'intervista sotto lo sguardo incredulo del pubblico. Il Corriere aggiunge nuovi dettagli sulla vicenda: stando a quanto si legge, Mammuccari non avrebbe retto la tensione davanti alle domande e inoltre, si sarebbe indispettito quando la Fagnani gli ha dato del "lei".

Perché Teo Mammuccari ha lasciato lo studio di Belve durante l'intervista

Teo Mammuccari era uno dei protagonisti della penultima puntata di Belve, in programma per martedì 10 dicembre 2024, ma una volta iniziata l'intervista – registrata ieri, sei giorni prima della messa in onda – non ha retto ed è andato via. L'intervista sarebbe durata circa cinque minuti, scrive il Corriere, che rivela che al conduttore non sarebbero andate giù alcune domande tipiche della Fagnani. Inoltre, non avrebbe gradito che la giornalista gli avesse dato del lei. "Perché mi dai del lei se in camerino mi davi del tu?" le avrebbe chiesto. Tensione e fastidi lo avrebbero spinto a rinunciare all'intervista e a lasciare lo studio. Il pubblico sarebbe rimasto incredulo, si legge: tutti avrebbero pensato per pochi minuti che si trattasse di una gag studiata. Quando hanno realizzato, avrebbero rivolto un grosso applauso alla giornalista.

Tina Cipollari tra gli ospiti della prossima puntata di Belve

Tina Cipollari sarà la protagonista della nuova puntata di Belve in programma per martedì 10 novembre, su Rai 2, scrive Tvblog. La storica opinionista di Uomini e Donne, su Canale5, sarà vittima delle "domande graffianti" di Francesca Fagnani: non è chiaro se l'intervista sia già stata registrata dopo la vicenda Mammuccari.