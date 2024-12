video suggerito

Colpo di scena a Belve: “Teo Mammucari ha abbandonato lo studio, irritato dall’intervista di Francesca Fagnani” Teo Mammucari avrebbe abbandonato lo studio di Belve dopo poche domande. Irritato dall’intervista con Francesca Fagnani, avrebbe interrotto l’intervista. L’indiscrezione diffusa da DavideMaggio.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Colpo di scena a Belve. Secondo le indiscrezioni, tra i prossimi ospiti del programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani era previsto anche Teo Mammucari. Il comico, tuttavia, avrebbe abbandonato lo studio mentre stava registrando l'intervista. A diffondere l'indiscrezione è DavideMaggio.it. Non è tutto. Tra i prossimi ospiti di Belve potrebbe esserci la frizzante opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari.

Teo Mammucari abbandona Belve, l'indiscrezione su Francesca Fagnani

In queste ore si sta registrando la nuova puntata di Belve, programma di grande successo in onda su Rai2. A sottoporsi alla pungente intervista di Francesca Fagnani, il comico Teo Mammucari. A quanto pare, però, qualcosa sarebbe andato storto. Il sito DavideMaggio.it, infatti, ha fatto sapere che di punto in bianco l'ospite avrebbe lasciato lo studio, interrompendo bruscamente l'intervista: "Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore – visibilmente irritato – ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico". Cosa sarà successo? In caso l'indiscrezione dovesse essere confermata, riuscirà Francesca Fagnani a trovare un ospite che sostituisca Teo Mammucari? Intanto, TvBlog avanza un altro nome esplosivo per le prossime puntate di Belve.

Tra gli ospiti di Francesca Fagnani, spunta Tina Cipollari

Secondo quanto riporta TvBlog, tra i prossimi ospiti di Belve potrebbe esserci anche Tina Cipollari. La frizzante opinionista di Uomini e Donne, dunque, sarebbe pronta a lasciare momentaneamente gli studi Mediaset per recarsi in Rai e rilasciare un'intervista a Francesca Fagnani. Un racconto che potrebbe rivelarsi decisamente interessante. Non resta che attendere le prossime ore per conoscere gli ospiti ufficiali della nuova puntata di Belve, in onda martedì 10 dicembre come sempre su Rai2.