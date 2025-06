Chi è Stefano Nazzi a Belve Crime, giornalista e conduttore di Delitti in famiglia

video suggerito

Stefano Nazzi è un giornalista e conduttore di Delitti in Famiglia. Nella prima edizione di Belve Crime di Francesca Fagnani introduce le storie dei personaggi intervistati. Dal luglio del 2021 lavora a il Post e produce il podcast Indagini, in cui racconta il percorso investigativo di alcuni casi di cronaca italiana noti e non.

A cura di Sara Leombruno

Stefano Nazzi è un giornalista e conduttore di Delitti in Famiglia. Nella prima edizione di Belve Crime, spin-off del più popolare Belve di Francesca Fagnani, introduce le storie dei personaggi intervistati. Dal luglio del 2021 lavora a il Post e produce il podcast Indagini, in cui racconta il percorso investigativo di alcuni casi di cronaca italiana noti e non.

Chi è Stefano Nazzi, conduttore, autore di libri e del post Indagini

Stefano Nazzi è un giornalista professionista, dal 1991 iscritto all'Albo della Regione Lombardia, e conduce il programma Delitti in famiglia. È noto anche per il suo podcast Indagini, che produce per Il Post. La sua carriera comincia con il mensile Class e il settimanale MF Milano Finanza. Successivamente, scrive di turismo sul periodico Bell’Europa. Nel 2002 diventa vicedirettore del magazine Donna e nel 2005 entra a far parte della redazione di Gente, dove si occupa di cronaca nera.

Nel 2021 passa a il Post, producendo il podcast Indagini, in cui fornisce un'analisi sul modo in cui sono state svolte le indagini di casi di cronaca noti e non, e sul modo in cui questi stessi fatti siano stati trattati dai media italiani. Per questo prodotto, ha anche ottenuto un riconoscimento all’Italian Podcast Awards come Miglior podcast e Miglior podcast della categoria True Crime.

Nel 2023, Nazzi comincia a condurre Delitti in famiglia su Rai 2: il tema centrale sono i crimini avvenuti in un contesto domestico. Nel 2025 partecipa a Belve Crime con Francesca Fagnani, in cui introduce le storie dei personaggi intervistati, le cui vicende giudiziarie hanno segnato la cronaca italiana. Tra gli ospiti della prima puntata, ed esempio, c'è Massimo Bossetti.

Stefano Nazzi a Indagini Live

Nazzi è anche autore di diversi libri: nel 2011 pubblica Kronaka: Viaggio nel cuore oscuro del Nord, che contiene otto storie di omicidi commessi nel Nord Italia. Il secondo libro, si chiama Il volto del male, che affronta dieci casi di cronaca nera. Nel 2024 pubblica poi Canti di Guerra.

La vita privata di Stefano Nazzi

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa poco di Stefano Nazzi. Sappiamo che è cresciuto a Milano e quindi si sente un "milanese da sempre", ma non è noto se abbia una moglie o dei figli. Un riserbo che mantiene anche sui suoi profili social, dove si limita a condividere dettagli sulla sua vita professionale. Su Instagram, è presente con il nome "stenaz" ed è seguito da più di 150mila followers.